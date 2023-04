Οικολόγοι ζητούν να ασπρίσουν οι τσίγκινες στέγες στο Παρίσι!

Είκοσι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παρισίων παρέδωσαν στον αντιδήμαρχο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ μια μελέτη, αποτέλεσμα εξάμηνης έρευνας, η οποία αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστεί ο επερχόμενος καύσωνας, όπως λένε.

Η μελέτη τους εικάζει ότι το 2050 η θερινή θερμοκρασία στο Παρίσι θα είναι 50 βαθμοί υπό σκιάν!

Μάλιστα, ο δημοτικός σύμβουλος του οικολογικού κόμματος Génération Εcologie, Αλεξάντρ Φλορεντέν, λέει ότι και σήμερα η θερινή θερμοκρασία στην άσφαλτο υπερβαίνει τους 60 βαθμούς, στις κουζίνες των εστιατορίων τους 57 βαθμούς και στις στέγες τους 70 ή και τους 90 βαθμούς…

La mission #Paris50degres s’achève. A l’initiative du groupe @ecoloParis et avec l’implication forte de tous les groupes politiques du #ConseildeParis, nous votons à l’unanimité un rapport et des préconisations pour faire face aux canicules à venir. Merci à toutes et tous ! pic.twitter.com/6X9kX8aqO4

— Alexandre Florentin (@AlexMFlorentin) April 13, 2023