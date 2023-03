Οι Ουκρανοί επιμένουν στην υπεράσπιση της Μπαχμούτ

Οι διοικητές του ουκρανικού στρατού συμφώνησαν τη Δευτέρα να ενισχύσουν τις θέσεις τους στη Μπαχμούτ, την ανατολική πόλη που έχει γίνει το επίκεντρο των επιθέσεων της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια μιας τακτικής συνάντησης του επιτελείου του ουκρανικού στρατού, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε την κατάσταση στη Μπαχμούτ με τον επικεφαλής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Βαλέρι Ζαλούζνι και τον στρατηγό Ολεξάντερ Σίρσκι. Ο Σίρσκι επέστρεψε πρόσφατα από την πόλη, όπου επισκέφθηκε ουκρανούς στρατιώτες.

«Οι διοικητές (του στρατού) μίλησαν για περαιτέρω ενέργειες στην κατεύθυνση του Μπαχμούτ και τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της αμυντικής επιχείρησης», ανακοίνωσε αργότερα το γραφείο του Ζελένσκι. Επιπλέον, συζητήθηκε το ζήτημα «της προμήθειας όπλων και εξοπλισμού και η διανομή τους στις περιοχές των επιχειρήσεων».

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, μια δεξαμενή σκέψης των ΗΠΑ, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ενδέχεται να πραγματοποιούν μια μερική αποχώρηση από το ανατολικό Μπαχμούτ, ενώ συνεχίζουν να μάχονται ενάντια στις ρωσικές δυνάμεις που κατευθύνονται προς το μέτωπο.

Από την άλλη, ακόμη και οι ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ έχουν μειώσει τις προσδοκίες τους «για την ικανότητα των ρωσικών δυνάμεων να εξαπολύσουν πρόσθετες επιθέσεις», σύμφωνα με το Ινστιτούτο.

Οι επιθέσεις στην περιοχή θα κορυφωθούν εφόσον «οι ρωσικές δυνάμεις όντως καταλάβουν τη Μπαχμούτ», εκτίμησε. Σε αυτή την περίπτωση, οι Ρώσοι «θα μπορούσαν να επιχειρήσουν νέες προελάσεις προς την Κονταντίνοφκα ή προς το Σλοβιάνσκ, ή και προς τις δύο πόλεις», αν και ενδεχομένως θα απαντούσαν προβλήματα αναφορικά με το προσωπικό και τον ανεφοδιασμό του.

#Russia's offensive to capture #Bakhmut will likely culminate whether its forces capture the city or not. The #Russian military will likely struggle to maintain any subsequent offensive operations for some months, giving #Ukraine a chance to seize the initiative. 🧵(1/9) https://t.co/7eK79cTsse — ISW (@TheStudyofWar) March 6, 2023

Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας τόνισε, με τη σειρά του, ότι η Μπαχμούτ «βρίσκεται υπό ολοένα και πιο έντονη πίεση».

«Ο τακτικός ρωσικός στρατός και οι δυνάμεις της Ομάδας Βάγκνερ έχουν προχωρήσει περαιτέρω στα βόρεια προάστια της πόλης, μια ζώνη υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, ευάλωτη στις ρωσικές επιθέσεις από τρεις πλευρές», ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση.

Το υπουργείο σημείωσε επίσης ότι η Ουκρανία ενίσχυε τη Μπαχμούτ με επίλεκτες μονάδες του στρατού.

Οι Βρετανοί προειδοποίησαν, τέλος, για το γεγονός ότι «μέσα στις τελευταίες 36 ώρες δύο βασικές γέφυρες της Μπαχμούτ καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας ζωτικής σημασίας γέφυρας που συνδέει την πόλη με την τελευταία κύρια οδό ανεφοδιασμού από τη Μπαχμούτ προς την πόλη Τσάσιβ Γιαρ». Πλέον, «οι διαδρομές ανεφοδιασμού των Ουκρανών είναι πολύ περιορισμένες», σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 March 2023 Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/ujfolFp8zj pic.twitter.com/76A97lCWK3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 4, 2023

Σύμφωνα με το Politico ο εκπρόσωπος της ανατολικής διοίκησης του ουκρανικού στρατού Σεργκέι Τσερεβάτι επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση στη Μπαχμούτ είναι κρίσιμη, αν και υποστήριξε ότι η αλυσίδα εφοδιασμού παρέμενε ανοιχτή. Αντίστοιχα, οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούσαν να έχουν τη δυνατότητα να απομακρύνουν τραυματίες και προσωπικό εάν χρειαστεί, ανέφερε.

«Ναι, ο αυτοκινητόδρομος Μπαχμούτ – Κονταντίνοφκα είναι αρκετά επικίνδυνος. Ωστόσο, οι μονάδες μας μπορούν να εξασφαλίσουν την προμήθεια όλων των απαραίτητων στη Μπαχμούτ», είπε ο Τσερεβάτι.

Την Κυριακή ο ιδρυτής της Ομάδας Βάγκνερ επανέλαβε τις εκκλήσεις του στη Μόσχα για προμήθεια πυρομαχικών στους μισθοφόρους της που πολεμούν στη Μπαχμούτ. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι τα στρατεύματά του τα οποία σφίγγουν τον κλοιό στην πόλη του Ντονμπάς δεν διαθέτουν αρκετά πυρομαχικά και τόνισε ότι ολόκληρο το μέτωπο θα καταρρεύσει αν αναγκαστούν να υποχωρήσουν.

Prigozhin began to sadly predict Russian defeats – "If today Wagner retreats from Bakhmut, whole frontline will crumble". He panics about "ammunition famine" and threatens that if Wagner is forced to retreat, flanks break, whole Luhansk region & Crimea will be surrendered etc. pic.twitter.com/89pOKSrHcf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 5, 2023

