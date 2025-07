Ο Τραμπ «πυροβολεί» την ΕΕ με δασμούς 30%

Την ετοιμότητα της ΕΕ να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία αλλά και να επιβάλει αντίμετρα εάν χρειαστεί, επισημαίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως πρώτη αντίδραση στις ανακοινώσεις του Τραμπ.

Ολόκληρη η δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής έχει ως εξής:

«Σημειώνουμε την επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στην οποία περιγράφεται ένας αναθεωρημένος δασμολογικός συντελεστής και ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Η επιβολή δασμών 30% στις εξαγωγές της ΕΕ θα διατάρασσε βασικές διατλαντικές αλυσίδες εφοδιασμού, εις βάρος των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των ασθενών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Λίγες οικονομίες στον κόσμο είναι ανοιχτές και τηρούν δίκαιες εμπορικές πρακτικές, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

»Η ΕΕ έχει δώσει σταθερά προτεραιότητα σε μια λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για διάλογο, σταθερότητα και μια εποικοδομητική διατλαντική εταιρική σχέση. Παραμένουμε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια συμφωνία έως την 1η Αυγούστου. Ταυτόχρονα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης αναλογικών αντιμέτρων, εάν χρειαστεί. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε να εμβαθύνουμε τις παγκόσμιες συνεργασίες μας, βασισμένες σταθερά στις αρχές του διεθνούς εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες».

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.

We will continue working towards an agreement by August 1.

At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2025