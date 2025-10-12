Ο Τραμπ εξαιρεί τους στρατιωτικούς από την κυβερνητική στάση πληρωμών

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι βρήκε τρόπο ώστε να συνεχίσουν να πληρώνονται τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, παρά τη συνεχιζόμενη διακοπή εργασιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown). Το Σάββατο ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να αποδεσμεύσει τα απαιτούμενα κεφάλαια, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Χρησιμοποιώ την εξουσία μου, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, για να δώσω εντολή στον υπουργό πολέμου, Πιτ Χέγσεθ, να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια ώστε να πληρωθούν τα στρατεύματά μας στις 15 Οκτωβρίου».

Το shutdown των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου και είναι το πρώτο από το 2018 – τότε οι κυβερνητικές υπηρεσίες είχαν «κατεβάσει ρολά» επι 35 ημέρες και πρόεδρος ήταν και πάλι ο Τραμπ.

Πάνω από 1,3 εκατομμύρια στρατιωτικοί σε όλη τη χώρα θα έχαναν τους μισθούς τους μέχρι την επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Θα λάμβαναν μόνο τις πληρωμές της τελευταίας εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Συνολικά υπολογίζεται ότι 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ πολιτικών ιστοτόπων της Ουάσινγκτον, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν πληρώνονται γενικά πριν την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα της κυβέρνησης – είτε βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών, είτε παραμένουν στις θέσεις τους (ως προσωπικό ασφαλείας). Μετά το shutdown του 2018, το Κογκρέσο ψήφισε νόμο για την άμεση πληρωμή των εργαζομένων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση με τη λήξη κάθε shutdown.

Οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφόρησαν ούτε την περασμένη Πέμπτη, με τον Τραμπ να απειλεί τους Δημοκρατικούς ότι θα τους εξαναγκάσει να πληρώσουν για την καθυστέρηση της χρηματοδότησης που έχει οδηγήσει στο λουκέτο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τις απολύσεις εκατοντάδων ομοσπονδιακών εργαζομένων την Παρασκευή, υλοποιώντας την απειλή του για την έναρξη σειράς μαζικών απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων.

Εγγραφο που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο το βράδυ της Παρασκευής αποκαλύπτει ότι εκατοντάδες απολύσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλο το φάσμα της εκτελεστικής εξουσίας, σύμφωνα με τον Guardian. Εχουν ήδη απολυθεί 315 εργαζόμενοι από το υπουργείο Εμπορίου, 466 από το υπουργείο Παιδείας, και 187 από το υπουργείο Ενέργειας. Οι επικεφαλής των συνδικάτων προειδοποιούν ότι οι απολύσεις θα έχουν «καταστροφικές επιπτώσεις» για εκατομμύρια Αμερικανούς και ετοιμάζουν δικαστικές προσφυγές.

