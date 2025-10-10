«Melania»: Ενα ντοκιμαντέρ για την «άγνωστη» Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Η πιο αινιγματική Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών αποκτά τη δική της κινηματογραφική αφήγηση. Η Amazon ετοιμάζεται να ρίξει φως στη ζωή της Μελάνια Τραμπ μέσα από το ντοκιμαντέρ «Melania», μια παραγωγή που υπόσχεται να αποκαλύψει όσα λίγοι γνώριζαν για τη γυναίκα πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026 και σε επιλεγμένες αίθουσες παγκοσμίως, όπως ανακοίνωσε η Amazon MGM Studios.

Το φιλμ ακολουθεί τη Μελάνια Τραμπ στις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025, προσφέροντας ένα σπάνιο βλέμμα στις αγωνίες, τις αποφάσεις και τα παρασκήνια της επιστροφής της στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το ντοκιμαντέρ «υπόσχεται μια αποκλειστική θέαση μέσα από τα μάτια της Μελάνια καθώς οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις δυσκολίες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της».

Η παραγωγή περιέχει πλούσιο ανέκδοτο υλικό, καταγράφοντας κρίσιμες συναντήσεις και ιδιωτικές συνομιλίες σε ιστορικούς χώρους εξουσίας. «Το “Melania” παρουσιάζει την επιστροφή της Τραμπ σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους στον κόσμο», αναφέρει η Amazon.

Οπως αποκάλυψε το Variety, τα δικαιώματα της ταινίας αποκτήθηκαν έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα με την ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας δόθηκε στη δημοσιότητα και μια πρώτη εικόνα: η Μελάνια Τραμπ κοιτάζει σιωπηλά από το παράθυρο ενός μαύρου SUV – ένα στιγμιότυπο που ήδη έχει γίνει viral.

Η ίδια η Πρώτη Κυρία είχε μιλήσει για το project στην εκπομπή του δικτύου Fox News «Fox & Friends» τον περασμένο Ιανουάριο, αποκαλύπτοντας πως «ξεκινήσαμε την παραγωγή τον Νοέμβριο και γυρίζουμε ακόμα».

«Καταγράφεται η καθημερινότητά μου, τι κάνω, ποιες είναι οι ευθύνες μου… Είναι η διαδικασία μετάβασης: η μετακόμιση, το πακετάρισμα, η δημιουργία της ομάδας μου, η οργάνωση του γραφείου και ό,τι χρειάζεται για να κάνεις τον Λευκό Οίκο σπίτι σου», πρόσθεσε.

Η Μελάνια συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός του φιλμ, το οποίο, όπως εξήγησε, γεννήθηκε εν μέρει από την επιτυχία της αυτοβιογραφίας της. Σκηνοθέτης είναι ο Μπρετ Ράτνερ, o οποίος επιστρέφει για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που αντιμετώπισε το 2017.

Μετά την κινηματογραφική κυκλοφορία του το «Melania» θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Prime Video, ενώ η Amazon ετοιμάζει και μια μίνι σειρά τριών επεισοδίων που θα ακολουθεί την Πρώτη Κυρία στα ταξίδια της μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσινγκτον και Παλμ Μπιτς.

