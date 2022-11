Σταϊκούρας: Η Ελλάδα θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες

«Η Ελλάδα θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»: αυτό δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, στις Βρυξέλλες.

Η παρουσία του κ. Σταϊκούρα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεται ενώ ήδη έχουν υπάρξει επί τα χείρω αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, ιδίως ως προς τα επίπεδα του πληθωρισμού που τελικά αναμένεται να κλείσει για το 2022 στο 10% (από 8,8% που προβλεπόταν στο προσχέδιο). Για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, πηγές του υπουργείου εκτιμούν πως θα κινηθεί πέριξ του 5,3%, αν και η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει μεγέθυνση του ΑΕΠ για το 2022 στην περιοχή του 6%.

«Φαίνεται οι οικονομίες της Ευρώπης να έχουν χαμηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ακόμα και ύφεση, μέσα στο 2023 και υψηλό, επίμονο πληθωρισμό», είπε ο κ. Σταϊκούρας κατά την προσέλευσή του στο συμβούλιο.

Ολόκληρη η δήλωση του Χ. Σταϊκούρα έχει ως εξής:

«Συζητάμε σήμερα στο Eurogroup για τις εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο, λίγο πριν τη δημοσιοποίηση των νέων προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά και για κάποιες πρώτες σημαντικές προτάσεις για ένα νέο δημοσιονομικό σύμφωνο. Ως προς το πρώτο, οι εκτιμήσεις φαίνεται να είναι δυσμενέστερες, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Φαίνεται οι οικονομίες της Ευρώπης να έχουν χαμηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ακόμα και ύφεση, μέσα στο 2023 και υψηλό, επίμονο πληθωρισμό. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, απ’ ό,τι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος και πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Today at the #Eurogroup we will address the latest economic developments prior to the publication of the Commission’s latest forecast on the course of European economies & some key initial proposals regarding a new Fiscal Pact. #MinFin #EU pic.twitter.com/SrGHdzntAR

