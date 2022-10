Ο Ερντογάν κοινός συκοφάντης: «Ελληνικά πλοία θάβουν πρόσφυγες» – Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και ΗΠΑ

Τις συκοφαντίες του κατά της Ελλάδας για τους πρόσφυγες και μετανάστες που στέλνουν κατά κύματα οι τούρκοι δουλέμποροι στα χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας, επανέλαβε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Παρακολουθούμε το πώς θάβουν αυτούς τους αθώους, καημένους ανθρώπους τα ελληνικά πλοία στο Αιγαίο και το Μεσόγειο. Ετσι; Τα παρακολουθούμε. Ακούει ο κόσμος;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν σε ομιλία του στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Haci Bayram Veli –μία ομιλία γεμάτη ισλαμιστικές κορόνες, με τον τούρκο πρόεδρο να αυτοπαρουσιάζεται ως ειρηνοποιός– προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλησε να υπογραμμίσει ότι είναι οι Τούρκοι που διασώζουν τους μετανάστες καθώς ως μουσουλμάνοι, «εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του ισλαμισμού»!

«Λοιπόν, βγάζει ο κόσμος φωνή για αυτό; Οχι. Οι φρεγάτες μας τρέχουν, τους προλαβαίνουν και τους σώζουν από τη θάλασσα. Διότι εμείς είμαστε μουσουλμάνοι. Και εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις του ισλαμισμού μας», ανέφερε συγκεκριμένα ο τούρκος πρόεδρος, εμμένοντας στις γνωστές συκοφαντίες που είχε το θράσος να εξαπολύσει ακόμη και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οπου υπάρχει μουσουλμάνος, η καρδιά μας είναι εκεί. Χαιρόμαστε για τη χαρά του Βόσνιου, Αζερμπαϊτζάν και Αφγανού αδελφού μας και θρηνούμε με τη θλίψη του. Ο πόνος των ορφανών στο Σουδάν και την Υεμένης είναι και ο πόνος μας. Τα δάκρυα του παιδιού της Παλαιστίνης, η κραυγή της αφρικανής μητέρας, πληγώνουν κι εμάς. Διότι, σύμφωνα με την αλήθεια που διέταξε ο Προφήτης μας, βλέπει τους μουσουλμάνους ως μέλη ενός σώματος. Ως πέτρες του ίδιου κτιρίου», είπε ως άλλος «πατερούλης» των μουσουλμάνων του κόσμου, για να συνεχίσει βάζοντας το «καπέλο» του ειρηνοποιού σε όλες τις ηπείρους:

«Υπάρχει ένας δεσμός μεταξύ μας και όλων των καταπιεσμένων του κόσμου, που κανένα μαχαίρι δεν μπορεί να κόψει, καμία φωτιά δεν μπορεί να κάψει, καμία παγίδα δεν μπορεί να σπάσει. Από τη Σομαλία μέχρι τη Λιβύη, από το Πακιστάν μέχρι την Ουκρανία, όπου υπάρχει μια πληγή που αιμορραγεί, εργαζόμαστε και προσπαθούμε να τη σταματήσουμε».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν μπόρεσε να κρύψει για μία ακόμη φορά την ενόχλησή του για τις αναβαθμισμένες σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, βάζοντας στο στόχαστρό του προσωπικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Turkish President Erdogan criticized Greek Prime Minister Mitsotakis for seeking help from US against Türkiye, saying ❝whatever you do, we will continue to do what is necessary.❞ https://t.co/1TEAfHctl7 pic.twitter.com/AVEr0fNRWN

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 4, 2022