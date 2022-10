Ο Ελον Μασκ αγόρασε το Twitter και άρχισε τις απολύσεις

Μετά από άφθονες ανατροπές στο σίριαλ, ο Ελον Μασκ αγόρασε το Twitter έναντι 44 δισ. δολαρίων και άρχισαν… τα όργανα.

Οπως ανέφεραν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο απέκτησε την Πέμπτη τον έλεγχο του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης ολοκληρώνοντας την εξαγορά του.

Η πρώτη κίνηση του ιδρυτή των εταιρειών Tesla και SpaceX, ήταν να απολύσει τους επικεφαλής του Twitter, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Παράγκ Αγκραβάλ, που είχε πάρει τα ηνία από τον ιδρυτή του, Τζακ Ντόρσεϊ, και άλλα δύο ηγετικά του στελέχη, σύμφωνα με την Washington Post.

Ο Μασκ ανακοίνωσε την εξαγορά γράφοντας «το πουλί απελευθερώθηκε», στο Twitter.

the bird is freed

Οπως επισήμανε το BBC, οι Ρεπουμπλικανοί θα χαρούν με την αποπομπή του Αγκραβάλ, τον οποίο κατηγορούσαν ότι λογόκρινε τις αναρτήσεις δεξιού και ακροδεξιού περιεχομένου.

Ο Αγκραβάλ και άλλα δύο ηγετικά στελέχη του Twitter, ο Νεντ Σίγκαλ, επικεφαλής των οικονομικών της εταιρείας και τον Βιτζάγια Γκάντι, επικεφαλής στο νομικό τμήμα και υπεύθυνο για τους κανονισμούς που διέπουν το μέσο. Και οι τρεις απομακρύνθηκαν με συνοδεία από το αρχηγείο του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο, μόλις ολοκληρώθηκε η εξαγορά.

Επίσης, ο Μπρετ Τέιλορ, πρόεδρος της εταιρείας τον τελευταίο χρόνο, έσβησε την ιδιότητά του αυτή από το προφίλο του.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μασκ είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να επιτρέψει σε όλες τις απόψεις να εκφράζονται στην πλατφόρμα, αλλά χωρίς να την μετατρέψει σε «κόλαση».

«Είναι σημαντικό για το μέλλον του πολιτισμού να έχει έναν δημόσιο διαδικτυακό χώρο όπου να μπορούν να εκφράζονται με υγιή τρόπο ποικίλες απόψεις, χωρίς προσφυγή στη βία», έγραψε σε ένα μήνυμά του που απευθύνεται στους διαφημιστές. «Τούτου λεχθέντος, το Twitter δεν μπορεί προφανώς να είναι ένα κολασμένο μέρος ανοιχτό σε όλους, όπου όλα μπορούν να λέγονται χωρίς συνέπειες», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη είχε πάει στην έδρα του Twitter, στο Σαν Φρανσίσκο, κρατώντας έναν νιπτήρα, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη sink (νιπτήρας), αφήνοντας να εννοηθεί ότι αγόρασε την εταιρεία, ενώ άλλαξε και το προφίλ του στον λογαριασμό του, σε «Chef Twit» –αν και η λέξη twit στα αγγλικά σημαίνει «κρετίνος».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι τράπεζες που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος άρχισαν ήδη να στέλνουν κεφάλαια. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι την Παρασκευή θα διακοπεί η διαπραγμάτευση της μετοχής του Twitter πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Σε μήνυμά του ο Μασκ διαβεβαίωσε ότι δεν ανέλαβε το εγχείρημα αυτό επειδή ήταν «εύκολο» ή «για να βγάλει χρήματα» αλλά για «να προσπαθήσει να βοηθήσει την ανθρωπότητα». Καθώς εμφανίζεται ως ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας της έκφρασης, είχε ήδη πει ότι σκόπευε να χαλαρώσει τον έλεγχο περιεχομένου, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες ότι θα αυξηθούν τα προσβλητικά σχόλια και η παραπληροφόρηση.

«Υπάρχει επί του παρόντος ένας μεγάλος κίνδυνος, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης να μοιραστούν σε εκείνους που θα απηχούν τις απόψεις της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, προκαλώντας περισσότερο μίσος και διχασμό στην κοινωνία μας. Πέρα από το να σέβεται τους νόμους, η πλατφόρμα μας πρέπει να είναι θερμή και καταδεκτική με όλους», ανέφερε ο Μασκ.

Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν τι θα βλέπουν στο δίκτυο «ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε για παράδειγμα να δείτε ταινίες ή να παίξετε βιντεοπαιχνίδια για όλες τις ηλικίες». Είναι επίσης σημαντικό, κατά τον Μασκ, να προβάλλονται διαφημίσεις που να αντιστοιχούν όσο είναι δυνατόν στις «ανάγκες» των χρηστών. «Το Twitter φιλοδοξεί να είναι η πιο αξιοσέβαστη διαφημιστική πλατφόρμα στον κόσμο», κατέληξε.

Ο Μασκ έχει ήδη πει σε επενδυτές ότι θέλει, εν καιρώ, να απολύσει σχεδόν το 75% των 7.500 εργαζομένων του Twitter, σύμφωνα με την Washington Post.

Το Twitter θα πρέπει στην Ευρώπη να σεβαστεί τη ρύθμιση στις μεγάλες πλατφόρμες που μόλις έχει εγκριθεί, προειδοποίησε σήμερα ο eυρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για τη νομοθεσία αυτή.

Απαντώντας στο tweet του Μασκ, ο Μπρετόν έγραψε στο Twitter: «Στην Ευρώπη, το πουλί θα πετάξει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς μας κανόνες».

👋 @elonmusk

In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022