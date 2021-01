Ντόναλντ Τραμπ: Οι δύο νύχτες ενός σύγχρονου Νέρωνα

Καιρό τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφερόταν σαν ρωμαίος αυτοκράτορας, άλλωστε δεν είναι δύσκολο να το σκεφτείς ακόμα και καλοπροέραιτα –από το Pax Romana, στο Pax Americana, οι ΗΠΑ ως υπερδύναμη και ο Τραμπ ο απόλυτος ηγεμόνας, όλα δένουν. Ομως αυτή τη φορά, όπως παρατήρησαν κάποιοι πολιτικοί αναλυτές, ένας συγκεκριμένος παραλληλισμός ήταν αναπόφευκτος: Οπως ο Νέρωνας έβλεπε τη Ρώμη να καίγεται και απήγγελνε ποιήματα, έτσι και ο Τραμπ έβλεπε το Καπιτώλιο να παραδίδεται στον όχλο –και χαιρόταν, καμάρωνε.

Παρακολουθώντας στην τηλεόραση τις σκηνές του χάους στο Καπιτώλιο, από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έδειχνε ενθουσιασμένος, σύμφωνα με τουλάχιστιν δύο πηγές, που επικαλούνται τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Αρνήθηκε να καλέσει την Εθνοφρουρά, όπως ήταν καθήκον του, και τελικά χρειάστηκε να παρέμβει ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς για να δώσει την εντολή. Η Ουάσινγκτον δεν είναι πολιτεία να έχει κυβερνήτη και ήταν στο έλεος του όχλου λόγω του κενού εξουσίας που είχε προκαλέσει η απάθεια του προέδρου μπροστά σε ένα θέαμα το οποίο προφανώς τον ενθουσίαζε. Ετσι εκλήθη ο Πενς να πάρει την καθοριστική απόφαση.

«Είναι τόσο τυφλωμένος από την θεωρία του περί κλοπής των εκλογών, που δεν μπορεί να δει τις επιπτώσεις των λόγων και των πράξεών του», είπε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος του κύκλου του, στην Washington Post.

Μαζί με τον Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, την ώρα του χάους, ήταν ο Μαρκ Μέντοους, ο προσωπάρχης του, ο Νταν Σκαβίνο, αναπληρωτής προσωπάρχης, ο Τζόνι ΜακΕντι, διευθυντής προσωπικού και ο Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος του προέδρου, γράφουν οι Times.

Το μόνο που τον ένοιαζε, σύμφωνα με έναν από αυτούς που βρίσκονταν μαζί του, ήταν «η προδοσία», όπως την αποκαλούσε, του Μάικ Πενς. «Ολη μέρα, για αυτό μιλούσε. “Εγώ τον έφτιαξα αυτόν τον τύπο. Τον έσωσα από τον πολιτικό του θάνατο και με μαχαίρωσε πισώπλατα”», μονολογούσε –σε μια άλλη παραπομπή στη ρωμαϊκή αρχαιότητα–, την ώρα που ο όχλος κατέστρεφε τον ναό της αμερικανικής δημοκρατίας,

Από τη στιγμή μάλιστα, που ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι ο «Πενς δεν είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε», ο όχλος τον αναζητούσε μέσα στο κτίριο.

Μάταια κάποιοι σύμβουλοι του Τραμπ τού ζητούσαν να καταδικάσει άμεσα δημοσίως τη βία. Το ζητούσαν τόσο στον ίδιο όσο και στον Μέντοους. Αλλά ο Τραμπ έβγαλε εκείνο το πρώτο βιντεοσκοποημένο μήνυμα που έλεγε στους εισβολείς ότι είναι υπέροχοι και ότι τους αγαπάει, χωρίς ποτέ να καταδικάσει την έφοδο και τις καταστροφές στο Καπιτώλιο.

Ηταν αυτοί οι σύμβουλοι ανάμεσά τους και ο δικηγόρος του Λευκού Οίκου, Πατ Τσιπολόνι, που ζήτησαν την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας στο Καπιτώλιο. Οπως αποκάλυψαν οι New York Times, ο Τσιπολόνι ήταν και αυτός που προειδοποίησε τον Τραμπ ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με νομικές περιπέτειες επειδή ενθάρρυνε τον όχλο και τον συμβούλευσε να κάνει μια διορθωτική κίνηση, όπως ήταν η δήλωση καταδίκης των επεισοδίων.

Ομως αυτή η καταδίκη, πέρα από καθυστερημένη ήταν και υποκριτική. Σύμφωνα με το CNN, ο πρόεδρος δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του βλέποντας το σκηνικό που εκτυλισσόταν στο Καπιτώλιο με τις στρατιές των τραμπούκων να καταστρέφουν τα πάντα στο διάβα τους. Πίστευε ότι έτσι θα καθυστερήσει η επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος από το Κογκρέσο, αυτό που ζητούσε εξ αρχής άλλωστε.

Αυτή η εικόνα του ενθουσιασμένου από το χάος Τραμπ, είναι κάτι που έχει ταράξει βαθιά πολλούς από τους ανθρώπους γύρω του, καθώς είδαν –με μεγάλη καθυστέρηση είναι η αλήθεια– αυτό για το οποίο τόσοι άλλοι προειδοποιούσαν εδώ και πολύ καιρό: ότι ο Τραμπ είναι ακατάλληλος για πρόεδρος και εξαιρετικά επικίνδυνος για την αμερικανική δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις πηγές των αμερικανών δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ σχολίαζε ότι οι περισσότεροι διαδηλωτές είναι ειρηνικοί και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συνέκρινε τη συγκέντρωση με τις διαδηλώσεις του καλοκαιριού για τις φυλετικές διακρίσεις λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι «τότε κανείς δεν έδινε σημασία στα επεισόδια και τη βία των διαδηλωτών. Οι δικοί μου άνθρωποι δεν είναι ταραχοποιοί».

Κοντινή του πηγή δήλωσε στην Telegraph ότι αργότερα, δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν, και όταν μιλούσε, αυτά που έλεγε, δεν έβγαζαν νόημα.

Οι σύμβουλοί του, πανικοβλημένοι από όσα έβλεπαν να διαδραματίζονται στο Καπιτώλιο, του ζητούσαν να κάνει μία δήλωση σε βίντεο, αλλά ακόμα και εκεί ο Τραμπ δεν μπορούσε να κρύψει τη μεγαλομανία του.

Κάποια στιγμή, και ενώ η ζημιά στη δημοκρατία είχε γίνει, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έγραψε στο Twitter, ότι οι διαδηλωτές πρέπει να είναι ειρηνικοί και ότι «εμείς δεν είμαστε σαν την άλλη πλευρά. Εχουμε μία χώρα να σώσουμε». Αργά το θυμήθηκε…

Στο μεταξύ, ένα βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας με πλάνα από την οικογένεια Τραμπ σε εορταστική διάθεση λίγο πριν την εισβολή στο Καπιτώλιο και ενώ έχουν ήδη συγκεντρωθεί απειλητικά έξω από το κτίριο.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δείχνει τον πατέρα του, την αδελφή του Ιβάνκα, τον αδελφό του Ερικ, τη φίλη του Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τον προσωπάρχη Μάρκ Μέντοους και αρκετούς άλλους να παρακολουθούν το συγκεντρωμένο πλήθος από οθόνες.

Trump his family, and more watching the riot at the Capitol @CNN @ChrisCuomo @donlemon @KTLA @ABC7 @NBCNews pic.twitter.com/UjdzylnioK

— Deangelo Monroe⭐ (@Toxxic_pisces) January 8, 2021