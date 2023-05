Νότια Κορέα: Πανικός σε αεροσκάφος όταν επιβάτης άνοιξε την έξοδο κινδύνου – εννέα τραυματίες

Ενας επιβάτης αεροπλάνου της νοτιοκορεατικής Asiana Airlines άνοιξε μια έξοδο κινδύνου κατά τη φάση της προσγείωσης, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβατών.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα, αλλά επιβάτες χρειάσθηκε να νοσηλευθούν.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη στιγμή που το Airbus A321-200, με το οποίο ταξίδευαν σχεδόν 200 επιβάτες, πλησίαζε στην πίστα του διεθνούς αεροδρομίου της Ντέγκου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Σεούλ.

Το αεροπλάνο βρισκόταν ακόμη σε ύψος περίπου 200 μέτρων από το έδαφος, όταν ένας επιβάτης, που καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, «άνοιξε χειροκίνητα τη θύρα θέτοντας σε λειτουργία το μοχλό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αντιπρόσωπος της νοτιοκορεατικής εταιρείας.

Το ξαφνικό άνοιγμα της θύρας αυτής προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε μερικούς επιβάτες, οι οποίοι μετά την προσγείωση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, διευκρίνισε η Asiana Airlines, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες ούτε σημαντικές ζημιές.

Police detained a 33-year-old man on suspicions of pulling the door lever on a Asiana A-321 from Jeju – Daegu 👀

pic.twitter.com/WaAAnkQIBT

— Thenewarea51 (@thenewarea51) May 26, 2023