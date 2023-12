Νετανιάχου για Ερντογάν: Δεν θα μας κάνει κήρυγμα ο γενοκτόνος των Κούρδων

Ο Ερντογάν είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα στο Ισραήλ, διεμήνυσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαντώντας στις εμπρηστικές δηλώσεις του τούρκου προέδρου νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Μεταξύ άλλων, ο Ερντογάν ισχυρίστηκε σε ομιλία του στην Αγκυρα ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που κάνει ο ισραηλινός πρωθυπουργός στη Γάζα και αυτό που έκανε ο Χίτλερ, παραλληλίζοντας τις ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα με τη μεταχείριση των Εβραίων από τους Ναζί.

«Κατά ποιον τρόπο είσαι διαφορετικός από τον Χίτλερ (…); Αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι λιγότερα από αυτά που έκανε ο Χίτλερ; Οχι» σημείωσε ο τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Erdogan on Israeli aggression in Palestine’s Gaza:

– We have seen Israeli camps similar to those of Nazis

– What Netanyahu is doing is no different from what Hitler did

– Israel has killed over 20,000 Palestinians with every kind of support from West pic.twitter.com/r12L88yBUv

— TRT World (@trtworld) December 27, 2023