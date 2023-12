Ουκρανία: Επεσε το οχυρό της Μαρίνκα – Οι Ρώσοι σπάνε την ουκρανική αμυνα

Την απόσυρση του ουκρανικού στρατού από την περιφέρεια της Μαρίνκα στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, αντιστράτηγος Βαλέρι Ζαλούζνι, σε μια πρώτη τόσο εμφατική αναγνώριση ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά για τον ουκρανικό στρατό στα πεδία των αμαχών.

Η Μαρίνκα «δεν υπάρχει πια», ανέφερε χαρακτηριστικά, εννοώντας τις καταστροφές που υπέστη η πόλη από τις σκληρές μάχες των τελευταίων ημερών, πριν πέσει οριστικά στα χέρια των Ρώσων.

«Το γεγονός ότι υποχωρήσαμε στην περιφέρεια της Μαρίνκα και ότι σε ορισμένα σημεία, έχουμε ήδη ξεπεράσει τα όρια της κοινότητας, δεν θα πρέπει να προκαλέσει γενική κατακραυγή», θέλησε να επισημάνει ο Ζαλούζνι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, καθώς όλες οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρώσοι προελαύνουν, σπάζοντας τις άμυνες των Ουκρανών και κατακτώντας περισσότερα εδάφη, όπως άλλωστε φάνηκε και στην περίπτωση της Μαρίνκα.

Και όλα αυτά παρά το εντυπωσιακό πλήγμα των Ουκρανών στο λιμάνι της Κριμαίας και τη βύθιση του ρωσικού αποβατικού πλοίου Novocherkassk με πυραύλους Κρουζ (στα βίντεο κάτω το πλοίο και το ουκρανικό χτύπημα), καθώς όπως αποδεικνύεται στα μέτωπα των μαχών τα προβλήματα για το ουκρανικό στράτευμα όσον αφορά την κινητοποίηση νέων στρατιωτών, αλλά και τις προμήθειες όπλων.

This is the ship.

Ukrainian missiles just sunk a 112 meter long (369 feet) Russian landing ship off the coast of Crimea.

This is the clearest video so far of the Ukrainian missile strike against the Russian Ropucha-class landing ship in Crimea.

According to some reports, 87 Russians were killed in the huge explosion pic.twitter.com/VXyWpQWtgD

