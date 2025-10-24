Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός των ΜΑΤ στην περιοχή Γουδή

| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ/INTIME

Νεκρός σε χώρο του Μπάντμιντον, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στην περιοχή Γουδή, εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 55χρονος αστυνομικός, ο οποίος έφερε τραύμο στο κεφάλι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο αστυνομικός, εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ, είχε νυχτερινή υπηρεσία και σχόλασε νωρίς το πρωί.

Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Τελικά εντοπίστηκε σε σχετικά μικρή απόσταση από την έδρα των ΜΑΤ.

