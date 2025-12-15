Μουσουλμάνος μετανάστης από τη Συρία ο ήρωας του Σίδνεϊ

Οταν ο Αχμέντ αλ-Αχμέντ έπεσε πάνω σε έναν από τους δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ και του άρπαξε το όπλο, το μόνο που σκεφτόταν ήταν ότι «δεν άντεχε να βλέπει ανθρώπους να πεθαίνουν», είπε ο ξάδελφός του.

Τη Δευτέρα, ο Αχμέντ -μουσουλμάνος από το Ιντλίμπ της Συρίας, που μετανάστευσε στην Αυστραλία με την οικογένειά του πριν 19 χρόνια- παρέμενε σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Σεντ Τζορτζ στο Σίδνεϊ.

Ο 43χρονος πατέρας δύο μικρών κοριτσιών έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο και χαιρετίστηκε ως ήρωας από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας, τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους διεθνείς ηγέτες, αλλά και απλούς πολίτες.

Ο Αντονι Αλμπανέζι αναφέρθηκε στον Αχμέντ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, αποτίοντας φόρο τιμής για τις πράξεις του ως παράδειγμα «ενότητας των Αυστραλών».

«Ο Αχμέντ αλ-Αχμέντ αφαίρεσε το όπλο από τον δράστη με μεγάλο κίνδυνο για τον εαυτό του και υπέστη σοβαρό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αυτού, και σήμερα υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο», δήλωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Αχμέντ είναι «ένα πολύ, πολύ γενναίο άτομο, που επιτέθηκε μετωπικά σε έναν από τους δράστες και έσωσε πολλές ζωές».

Ο Αχμέντ «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, με αρκετά σοβαρά τραύματα… Εχω μεγάλο σεβασμό για αυτόν τον άνθρωπο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Τουλάχιστον 16 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ένας από τους δράστες, σκοτώθηκαν στην αντισημιτική επίθεση κατά τη διάρκεια των εβραϊκών εορτασμών του Χάνουκα το απόγευμα της Κυριακής, στο Σίδνεϊ.

Βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα, δείχνει τονΑχμέντ να ορμά προς έναν από τους δράστες και να του αρπάζει το όπλο από τα χέρια.

Ο ξάδελφός του, Τζοζέι, είπε ότι αναρρώνει από την πρώτη του εγχείρηση και ότι θα υποβληθεί σε άλλες δύο. «Πήρε πολλά φάρμακα, δεν μπορεί να μιλήσει καλά», είπε στον Guardian το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Ενας άλλος ξάδελφός του, ο Μουσταφά αλ-Ασαντ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby ότι ο Αχμέντ επενέβη διότι «δεν μπορούσε να αντέχει να βλέπει ανθρώπους να πεθαίνουν.

»Ηταν μια ανθρωπιστική πράξη, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ηταν θέμα συνείδησης… Είναι πολύ περήφανος που έσωσε έστω και μία ζωή.

Μου είπε ότι όταν είδε ανθρώπους να πεθαίνουν από πυροβολισμούς, “δεν μπορούσα να το αντέξω αυτό. Ο Θεός μού έδωσε δύναμη. Πίστεψα ότι θα σταματήσω αυτόν τον άνθρωπο από το να σκοτώνει άλλους”».

«Ο Θεός μού έδωσε θάρρος», είπε στον ξάδελφό του και τόνισε ότι δεν μετάνιωσε για την πράξη του.

Οι γονείς του, Μοχάμεντ Φατέχ αλ-Αχμέντ και Μαλάκε Χασάν αλ-Αχμέντ, δήλωσαν στο ABC News ότι ο γιος τους, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μανάβικου, πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο κατά τη διάρκεια της πάλης με τον δολοφόνο. Ο πατέρα του χαρακτήρισε τον γιο του «ήρωα» και ανέφερε ότι είχε υπηρετήσει στην αστυνομία στη Συρία, και το ένστικτό του τον οδήγησε στο να επιτεθεί στον ένοπλο.

The parents of Bondi hero ‘Ahmed el Ahmed’ have praised their son’s courage after he disarmed one of the attackers, saying his background in policing gave him an instinct to protect others and his conscience compelled him to act and remove the weapon pic.twitter.com/kjbeGe4Com — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) December 15, 2025

Οι γονείς του είχαν φτάσει στο Σίδνεϊ από τη Συρία μόλις πριν λίγους μήνες και είχαν να δουν τον γιο τους από το 2006, όταν αυτός είχε έρθει στην Αυστραλία.

Η μητέρα του Αχμέντ είπε στο ABC ότι «χτυπούσα τον εαυτό μου και και έκλαιγα» όταν της είπαν ότι ο γιος της είχε τραυματιστεί από σφαίρες.

«Είδε ότι πέθαιναν, ότι άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους, και όταν εκείνος ο τύπος [ο δράστης] έμεινε από σφαίρες, του πήρε το όπλο, αλλά χτυπήθηκε», είπε. «Προσευχόμαστε ο Θεός να τον σώσει».

Σύμφωνα με τους γονείς του, ο Αχμέντ έπινε καφέ με έναν φίλο του στην παραλία Μπόνταϊ, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Είπαν ότι θα είχε κάνει τα πάντα για να προστατεύσει οποιονδήποτε.

«Οταν έκανε αυτό που έκανε, δεν σκεφτόταν ποιοι ήταν οι άνθρωποι που έσωζε, οι άνθρωποι που πέθαιναν στον δρόμο», είπε ο πατέρας του.

«Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των εθνικοτήτων. Ειδικά εδώ στην Αυστραλία, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτών», πρόσθεσε.

«Είναι ένας υπερήρωας»

Η Λουμπάλα Αλμίντι Αλκαχίλ, διευθύντρια μέσων ενημέρωσης της Ενωσης Αυστραλών για τη Συρία, επισκέφθηκε τον Αχμέντ το απόγευμα της Δευτέρας για να του φέρει φαγητό και ένα μπουκέτο λουλούδια. Είπε ότι είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και βρισκόταν στην ανάρρωση, αλλά εξακολουθούσε να πονάει.

«Αυτό που έκανε, τον κάνει πραγματικά έναν υπερήρωα», είπε στον Guardian και πρόσθεσε ότι η κοινότητα των Σύρων στην Αυστραλία, ήταν «πολύ περήφανη» για αυτόν.

«Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά ενώ παρακολουθούσαμε τις ειδήσεις, πολλοί από εμάς είχαμε την αίσθηση ότι μοιάζει με Σύρο και μετά μάθαμε ότι είναι», σημείωσε.

Η ίδια είπε ότι ο Αχμέντ προέρχεται από μια «υπέροχη οικογένεια» που τον περιβάλλει με φροντίδα και προσευχές.

«Αυτό δεν είναι παράξενο για έναν Σύρο, η κοινότητα είναι υπέροχη, υποστηρικτική, με ισχυρούς δεσμούς. Εχουμε αρνηθεί την αδικία και τη δίωξη [στη Συρία] και δεν είναι παράξενο που ένας από εμάς είπε ότι “δεν θα παρακολουθώ, θα πεθάνω για να βοηθήσω”».

Η Αλκαχίλ επισήμανε ότι η τραγωδία προκάλεσε επίσης ένα αίσθημα φόβου στην μουσουλμανική κοινότητα.

«Ως μουσουλμάνοι, κάθε φορά που γίνεται μια επίθεση λέμε στον εαυτό μας, “ωχ όχι, οι άνθρωποι θα πουν ότι οι μουσουλμάνοι είναι κακοί”», είπε. «Φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας μήπως μας κατηγορήσουν. Αλλά η θρησκεία μας είναι μια θρησκεία ειρήνης και είμαστε πολύ ειρηνικοί άνθρωποι. Αυτό που συνέβη το αποδεικνύει».

Συγκέντρωση χρημάτων

Στο Διαδίκτυο, έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον Αχμέντ, την οποία προώθησε στο X ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Ακμαν, ανέφεραν οι Financial Times.

Η εκστρατεία είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 970.000 δολάρια με στόχο τα 1,7 εκατ. δολάρια, με τον Ακμαν να συνεισφέρει 99.999 δολάρια.

