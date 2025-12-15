Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πίστη στον ISIS είχαν ορκιστεί οι δύο τρομοκράτες

Ο ένας από τους δυο δράστες της αντισημιτικής τρομοκρατικής επίθεσης στη δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, την Κυριακή, είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας την οποία διενεργούσε η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας καθώς φερόταν να έχει σχέση με το ISIS, ανέφερε το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC.

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ χθες εναντίον πλήθους ανθρώπων οι οποίοι γιόρταζαν τη μεγάλη εβραϊκή γιορτή της Χάνουκα, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 40.

Μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας κατονόμασαν τους δράστες ως τον Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών και τον γιο του, Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών.

Ο γιος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση.

Τον Ναβίντ Ακράμ κατάφερε να αφοπλίσει ένας περαστικός, ο οποίος με αυτή του την πράξη έσωσε ζωές και ανακηρύχθηκε σε ήρωα.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας διενήργησε έρευνα για τον γιο το 2019, σύμφωνα με το ABC, που επικαλέστηκε πηγή του την οποία δεν κατονόμασε.

Κατά την πηγή του ABC, ο Ναβίντ Ακράμ φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με μέλος του Ισλαμικού Κράτους, που συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε διότι προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστραλία.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αξιωματούχοι είπαν στο ABC πως μέσα σε όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης, στην παραλία, βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ.

Ο επικεφαλής της ASIO (αντικατασκοπείας), Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε στον Τύπο χθες ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», αλλά δεν θεωρείτο πως ήγειρε «άμεση απειλή».

Η αστυνομία της Νότιας Νέας Ουαλίας περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του ABC.

