Ο ήρωας του Σίδνεϊ: Πώς ένας περαστικός αφόπλισε έναν από τους δράστες της επίθεσης

Ενας θαρραλέος περαστικός ανέτρεψε και αφόπλισε, προσωρινά, έναν από τους φερόμενους ως δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης σε εβραϊκή γιορτή, στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, το απόγευμα της Κυριακής, σε μια ηρωική πράξη που μπορεί να έσωσε ζωές.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους δράστες, ενώ τραυματίστηκαν 29.

Βίντεο δείχνει έναν άγνωστο άνδρα να κρύβεται πίσω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πριν ορμήσει στον δράστη.

Τον αρπάζει και παλεύει να απομακρύνει από τα χέρια του ένα τουφέκι.

Μετά από μια σύντομη πάλη, ο περαστικός παίρνει το όπλο και το στρέφει προς τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος πέφτει ανάσκελα στο έδαφος και αρχίζει να σέρνεται μακριά.

Ο άνδρας δεν πυροβολεί τον δράστη, αλλά σηκώνει το χέρι του και τοποθετεί το όπλο στο έδαφος.

Ο δράστης σηκώνεται και απομακρύνεται αργά, ενώ άλλος παρευρισκόμενος, του πετάει ένα αντικείμενο.

Ακούγονται πολλαπλοί πυροβολισμοί και η κάμερα στρέφεται σε έναν δεύτερο ένοπλο που σημαδεύει από μια γέφυρα πάνω από το πάρκινγκ.

Ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν «γύρνα πίσω, γύρνα πίσω», καθώς ο δεύτερος ένοπλος, ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μαύρα, πυροβολεί από τη γέφυρα.

Σε αυτό το σημείο, ο πρώτος ένοπλος φαίνεται να βρίσκει τον συνεργό του στη γέφυρα, όπου παίρνει ένα άλλο τουφέκι.

Οι δύο δράστες κρύβονται πίσω από τον τοίχο της γέφυρας και πυροβολούν.

Δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα που αρχικά αντιμετώπισε τον δράστη, προσπαθούν να καλυφθούν πίσω από ένα δέντρο.

Ενας άνδρας φαίνεται αργότερα με τραύμα στο χέρι του. Απομακρύνεται κρατώντας το και στη συνέχεια καταρρέει.

Αλλοι άνθρωποι προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από αυτοκίνητα και δέντρα.

Πλάνα από drone που τραβήχτηκαν πάνω από τη γέφυρα, δείχνουν τους δράστες μαζί.

Ο ένας, ντυμένος με λευκό παντελόνι, είναι ξαπλωμένος και θεωρείται νεκρός. Ο σύντροφός του συνεχίζει να πυροβολεί προς πολλές κατευθύνσεις πριν πέσει κι αυτός.

Ενα άλλο βίντεο δείχνει τους δύο ενόπλους πεσμένους μπρούμυτα στο έδαφος, με κόκκινα φυσίγγια, πυροβόλα όπλα και σακίδια πλάτης διάσπαρτα γύρω τους, καθώς αστυνομικοί σπεύδουν και στέκονται πάνω από έναν από τους υπόπτους.

Ενας περαστικός φαίνεται να κάθεται στην πλάτη του δεύτερου ενόπλου πριν ένας άνδρας χωρίς πουκάμισο τρέξει πάνω του και τον πατήσει στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, η αστυνομία τον σπρώχνει μακριά.

Πλάνα δείχνουν πτώματα σκορπισμένα στο πάρκο καθώς συγκεντρώνονται άνθρωποι τριγύρω.

Κάποιοι φαίνονται να επιχειρούν ΚΑΡΠΑ, ενώ άλλοι κάθονται δίπλα σε τραυματίες και νεκρούς.

