Μουντιάλ: Τελικά το Κατάρ θα απαγορεύσει την πώληση αλκοόλ στα γήπεδα

Μουντιάλ μέσα στον χειμώνα, Μουντιάλ με αμφιβόλου γνησιότητας φιλάθλους (εδώ), κυρίως Μουντιάλ με αμέτρητες καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στα πολυτελή γήπεδα. Και τώρα Μουντιάλ χωρίς… αλκοόλ. Τι και αν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες για πολλούς έχουν ταυτιστεί με ένα ποτήρι παγωμένη μπίρα, φαίνεται πως οι σκληροί ισλαμικοί νόμοι του Κατάρ δεν παρακάμπτονται ούτε για χάρη μίας τέτοιας «γιορτής».

Σε μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής -το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ξεκινά την Κυριακή- οι διοργανωτές θα επιτρέψουν να πωλούνται στους φιλάθλους στα γήπεδα μόνο μη αλκοολούχα ποτά, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times. Το Κατάρ ετοιμάζει την επίσημη ανακοίνωση για το θέμα, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

FIFA confirm the removal of alcohol from all World Cup stadia just 2 days and 5 hours before the tournament starts. pic.twitter.com/WO0xzu34wV

— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 18, 2022