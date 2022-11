Χάος στο Twitter του Μασκ: Χιλιάδες απολύσεις και παραιτήσεις εργαζομένων – έκλεισαν τα γραφεία

Εκατοντάδες εργαζόμενοι εγκαταλείπουν μαζικά την Twitter Inc μετά το τελεσίγραφο του Eλον Μασκ που επιβάλλει σε όσους «επέζησαν» του πρώτου κύματος μαζικών απολύσεων να συμφωνήσουν σε άνευ όρων, σκληρή και πολύωρη απασχόληση, διαφορετικά να φύγουν.

Η 24ωρη προθεσμία που έθετε το τελεσίγραφο του Μασκ για τους εργαζομένους να κάνουν κλικ στο κουτάκι «αποδέχομαι» τους όρους του -στους οποίους δεν αναφερόταν πόσες ώρες ήθελε να εργάζονται καθημερινά- έληξε το απόγευμα της Πέμπτης.

Τρεις εβδομάδες μετά την εξαγορά του Twitter από τον ιδιόρρυθμο μεγιστάνα, δύο εβδομάδες μετά την απόλυση σχεδόν 3.700 εργαζομένων, που προστίθενται στους 700 που είχαν παραιτηθεί ήδη το καλοκαίρι όταν έγινε γνωστό ποιος θέλει να αγοράσει την εταιρεία, ήρθε η ώρα για εκατοντάδες ακόμα υπαλλήλους της να αποχωρήσουν.

Ηδη πολλοί παραιτήθηκαν ενώ άλλοι δεν απάντησαν καν στο τελεσίγραφο του Μασκ και περιμένουν την απόλυσή τους.

Συνολικά, η εταιρεία αναμένεται να χάσει το 75% των εργαζομένων που της έχουν απομείνει μετά τις πρόσφατες απολύσεις.

Shout out to all the workers at Twitter. You all built a vital place for connection and deserved so much better.

Millions of people appreciate the space you built and the hard work that went into it. Thank you 💙

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 18, 2022