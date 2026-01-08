Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος – κλείνει για δύο ημέρες η Περιφερειακή

Από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης και για 48 ώρες κλείνει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος), καθώς στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του flyover, κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κέννεντυ και Ελαιώνων, όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του κόμβου Κ11.

Παράλληλα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου της πόλης.

Το Σάββατο στις 6 το πρωί θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος. Συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατία. Επιπλέον από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς).

Συνιστάται, άλλωστε, στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία-Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Συνολικά από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή, Γ’ Σεπτεμβρίου, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ειδικότερα παρακαλούνται οι κάτοικοι του Πανοράματος και της περιοχής του Ν.751 να επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους από και προς την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών την οδό Θέρμης- Πανοράματος και από και προς τα δυτικά της πόλης (Καβάλα/Κατερίνη) τις Λεωφ. Κομνηνών και Παπανικολάου. Οι κάτοικοι της Πυλαίας καλούνται να επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους την παράκαμψη διαμέσου των οδών Βούλγαρη και Παπαναστασίου/Αλλατίνη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News