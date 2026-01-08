Ο συνιδρυτής της Google εγκαταλείπει την Καλιφόρνια λόγω φορολογίας

Ο Λάρι Πέιτζ, συνιδρυτής της Google και δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μετέφερε τα επιχειρηματικά του συμφέροντα εκτός Καλιφόρνιας, για να προλάβει την προτεινόμενη επιβολή φόρου για τους δισεκατομμυριούχους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Οι υπερπλούσιοι χαλαρώνουν τους δεσμούς τους με την επονομαζόμενη «Χρυσή Πολιτεία» –που από μόνη της θεωρείται η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη– καθώς είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν νέο εφάπαξ φόρο 5% στα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η διάταξη που προτείνεται προβλέπει να φορολογηθούν οι πλούσιοι που ζούσαν στην Καλιφόρνια μέχρι το τέλος του περασμένου έτους.

Πριν τη λήξη της προτεινόμενης προθεσμίας, ο 52χρονος Πέιτζ μετέφερε πολλά από τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, όπως το οικογενειακό του γραφείο, έξω από την πολιτεία, ενώ, σύμφωνα με ντοκουμέντα που επικαλείται το Business Insider, έχει και ο ίδιος μετακομίσει εκτός Καλιφόρνια.

Η καθαρή περιουσία του επιχειρηματία εκτιμάται ότι φτάνει τα 270 δισ. δολάρια (231 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Ηταν από τους συνιδρυτές της Google το 1998. Παραμένει μέτοχος στη μητρική εταιρεία, Alphabet, της οποίας η αξία υπολογίζεται στα 3,9 τρισ. δολάρια (3,35 τρισ. ευρώ), ενώ συμμετέχει και στο διοικητικό της συμβούλιο.

Οπως αναφέρουν οι Times, ο νέος φόρος θα αφορά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, έργα τέχνης και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όχι εισόδημα, και οι υπόχρεοι θα έχουν στη διάθεσή τους έως πέντε χρόνια για να τον πληρώσουν.

Σύμφωνα με την σχετική πρόταση, η οποία προήλθε από συνδικάτο υγειονομικών, τα έσοδα θα καλύψουν τα κενά που προέκυψαν μετά τις περικοπές της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στην υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων με χαμηλό εισόδημα που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ – ενώ, επίσης, θα συμβάλουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας της πολιτείας.

Η πρόταση θα πρέπει να λάβει αρκετές υπογραφές μέχρι την προσεχή άνοιξη ώστε να επιλεγεί για ψηφοφορία στις ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Ο Πέιτζ είναι ο δεύτερος δισεκατομμυριούχος που εγκαταλείπει την Καλιφόρνια μετά τον Ελον Μασκ, ο οποίος έφυγε για το Τέξας το 2020.

Και άλλοι δισεκατομμυριούχοι με ακίνητα στην Καλιφόρνια έχουν υπογράψει μισθωτήρια συμβόλαια για γραφεία σε άλλες πολιτείες – όπως το Τέξας και η Φλόριντα, έγραψαν οι Times. Η επενδυτική εταιρεία του συνιδρυτή της PayPal, Πίτερ Τίελ, υπέγραψε μισθωτήριο συμβόλαιο τον περασμένο μήνα για γραφειακούς χώρους στο Μαϊάμι.

Αλλά και η Craft Ventures, εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που συνιδρύθηκε από τον «τσάρο» της Τεχνητής Νοημοσύνης του προέδρου Τραμπ, Ντέιβιντ Σακς, υπέγραψε μισθωτήριο συμβόλαιο για γραφειακούς χώρους στο Τέξας τον ίδιο μήνα.

Αντιθέτως, ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της NVIDIA, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν ανησυχεί για τον προτεινόμενο φόρο, παρότι θα μπορούσε να του κοστίσει 7 δισεκατομμύρια δολάρια (6 δισ. ευρώ) εάν εφαρμοστεί στην περιουσία του, ύψους 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων (132,8 δισ. ευρώ).

«Οφείλω να σας πω ότι δεν το έχω σκεφτεί ούτε μία φορά», δήλωσε ο Χουάνγκ στην τηλεόραση του Bloomberg, όταν ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις του προτεινόμενου φόρου την Τρίτη. «Επιλέξαμε να ζήσουμε στη Σίλικον Βάλεϊ και ότι φόρους κι αν θέλουν να επιβάλουν, ας είναι – δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό», συμπλήρωσε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News