Μόσχα: Καταρρίψαμε 100 ουκρανικά drones σε ένα βράδυ

Η Ρωσία υποστήριξε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέστρεψε ή αναχαίτισε περισσότερα από 100 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στη διάρκεια επιθέσεων που εξαπολύθηκαν εναντίον της νοτιοδυτικής ρωσικής επικράτειας και της παράνομα προσαρτημένης Κριμαίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε πως εξουδετερώθηκαν 51 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιτέθηκαν στην Κριμαία, 44 πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ, έξι πάνω από την περιφέρεια του Μπέλγκοροντ και άλλο ένα πάνω το Κουρσκ.

«Στη διάρκεια της νύχτας, η αεροπορία του Πολεμικού Ναυτικού και περιπολικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας κατέστρεψαν έξι μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας στα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο ρωσικός στρατός αναφέρει τακτικά ότι απώθησε νυχτερινές επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά σπάνια υποστηρίζει ότι κατέρριψε τόσα πολλά.

Σε μία τέτοια ουκρανική επίθεση, σκοτώθηκαν μια γυναίκα και το τετράχρονο παιδί της, όταν drone χτύπησε όχημα στο χωριό Οκτιάμπρσκι, στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της.

Several Ukrainian 🇺🇦 Kamikaze Drones struck the Tuapse Oil Refinery in Russia, located 430km from the front in Ukraine

The Tuapse Oil Refinery is improtant due to it being connected to a port on the coast of the Black Sea. The refinery produces 240,000 barrels of oil per day pic.twitter.com/JEgdXEsBZj

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) May 17, 2024