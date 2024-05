Καναδάς: Σωτήρια βροχή για την πόλη που έζωσαν οι φλόγες

Η βροχόπτωση επιβράδυνε την προέλαση πελώριας δασικής πυρκαγιάς που απειλεί την πετρελαιοπαραγωγική πόλη Φορτ ΜακMάρεϊ στον δυτικό Καναδά, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη, προειδοποιώντας ωστόσο πως παραμένει εκτός ελέγχου.

Η πυρκαγιά ήδη μετέτρεψε σε αποκαΐδια σχεδόν 210.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων τον Μάιο, μήνα που σημαδεύτηκε από ξηρασία.

To 2016, είχαν καεί περισσότερα από 2.000 σπίτια στην πόλη, στη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στα χρονικά του Καναδά.

Η φωτιά δεν έχει προχωρήσει από την Τετάρτη προς το Φορτ ΜακΜάρεϊ, διευκρίνισε η Ζοζέ Σεντ-Ονζ, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στην Αλμπέρτα, την περιοχή με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου στη χώρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Την Πέμπτη, οι φλόγες παρέμεναν σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων από την πόλη.

«Χάρη στις χαμηλότερες εντάσεις και τη μείωση της ισχύος των ανέμων», οι πυροσβέστες μπόρεσαν να «σημειώσουν προόδους», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα χρειαστεί «χρόνος και δουλειά για την κατάσβεση πυρκαγιάς τέτοιου μεγέθους», πιθανόν μήνες.

«Οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ σημαντικές», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος Σάντι Μπόουμαν.

Look at the traffic in Canada as residents were evacuating Fort McMurray due to a wildfire on Tuesday. This

city is in the northern part of the province and is threatened by an “out of control” burn that has grown to nearly 50k acres. pic.twitter.com/90b5Bcd4K9 — WeatherNation (@WeatherNation) May 16, 2024



Η εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης από τις εστίες τους, που αφορά 6.000 κατοίκους αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ το Σαββατοκύριακο και ενδέχεται να αρθεί από την ερχόμενη Τρίτη, εκτίμησε ο Τζόντι Μπουτς, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην περιφέρεια.

Δεν απειλούνται προς το παρόν περιοχές όπου βρίσκεται ασφαλτώδης άμμος, όμως η παραγωγή δύο και πλέον εκατομμυρίων βαρελιών μέσω της διύλισής της αντιμετωπίζει προβλήματα και η κατάσταση χειροτερεύει. Η εξέλιξη της πυρκαγιάς αυτής παρακολουθείται στενά από την καναδική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Κάποιες πετρελαϊκές εταιρείες (Suncor, Canadian Natural Resources, Syncrude) δεν έχουν σε αυτό το στάδιο κάνει λόγο για προβλήματα στη δραστηριότητά τους κοντά στο Φορτ ΜακΜάρεϊ. Ορισμένες άλλες όμως, όπως η πολυεθνική Imperial Oil, ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα πως μείωσαν το προσωπικό τους στις εγκαταστάσεις τους εκεί.

Excellent news for the Fort McMurray wildfire (MWF-017), with heavy rain forecast for the region over the next few days that should really quiet things down. Would like to see more rain in the Fort Nelson, BC region. The wait there continues…#abfire #bcfire pic.twitter.com/eJF5IuHyEG — Kyle Brittain (@BadWeatherKyle) May 16, 2024

Επειτα από τη δραματική κατάσταση της άνοιξης και του καλοκαιριού του 2023, ο Καναδάς ανησυχεί πως θα ζήσει νέα καταστροφική περίοδο πυρκαγιών και φέτος. Ξηρασία πλήττει πολλές περιοχές της χώρας και ήδη αυτόν τον μήνα εκδηλώθηκαν οι πρώτες μεγάλες φωτιές που οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Alberta aerial resources have been implementing night vision technology in their effort to contain the MWF017 Fire outside Fort McMurray. Canada has expanded the use of these nighttime helicopter operations this year and quite frankly, is ahead of the game in this type of… pic.twitter.com/zL53ShXNl8 — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 16, 2024

Στην Αλμπέρτα οι αρχές ήδη καταμετρούν πάνω από 40 ενεργές πυρκαγιές, ενώ στη γειτονική Βρετανική Κολομβία πάνω από 120.

Αυτή την εβδομάδα, οι εκλύσεις αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου εξαιτίας των πυρκαγιών έσπασαν κάθε ρεκόρ Μαΐου, φθάνοντας τους 15 μεγατόνους διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με δεδομένα του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus.

