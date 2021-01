Μητσοτάκης: Η αμερικανική δημοκρατία θα ξεπεράσει την κρίση

Την βαθιά του ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον αλλά και την πίστη του ότι η αμερικανική δημοκρατία θα ξεπεράσει την κρίση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εξαιρετικά ταραγμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον. Η αμερικανική δημοκρατία είναι ανθεκτική, έχει βαθιές ρίζες και θα ξεπεράσει την κρίση», έγραψε ο Πρωθυπουργός στο Twitter.

Extremely troubled by the violence and horrible events taking place in Washington D.C. American democracy is resilient, deeply rooted and will overcome this crisis.

