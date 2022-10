Μητσοτάκης για αντιπαράθεση με Ερντογάν: Ο,τι είχα να του πω, του το είπα κατά πρόσωπο

Η αντιπαράθεση που είχαν Μητσοτάκης και Ερντογάν στο δείπνο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στα «πηγαδάκια» που στήθηκαν κατά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ στην τσεχική πρωτεύουσα.

Σε ένα εξ αυτών, ο Πρωθυπουργός μιλούσε μεταξύ άλλων με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας, περιγράφοντας την αντίδρασή του στη νέα απρόκλητη επίθεση του τούρκου προέδρου κατά της Ελλάδας.

«Σηκώθηκα όρθιος και του είπα πως ό,τι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο», ακούγεται να λέει ο κ. Μητσοτάκης στο σχετικό βίντεο από το εν λόγω «πηγαδάκι» (δείτε το κάτω από τον ανταποκριτή του Channel 4).

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC “Stood up and said to Erdogan…in your face” pic.twitter.com/FXTO27KenV — Georg von Harrach (@georgvh) October 7, 2022

Την ένταση που υπήρξε στο δείπνο των 44 ηγετών στην Πράγα και τις «αποστάσεις ασφαλείας» που κρατήθηκαν μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, περιγράφει σε δημοσίευμά του και το Politico.

Oπως σημειώνεται στο σχετικό απόσπασμα του ρεπορτάζ από την Πράγα, «ένας σημαντικός άγνωστος παράγοντας που δεν ήταν γνωστός στη συνάντηση της Πέμπτης ήταν το πώς θα συμπεριφερόταν ο ολοένα και πιο απολυταρχικός τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

»Ο ηγέτης της Τουρκίας -μέλους του ΝΑΤΟ- έγινε δεκτός με μακροσκελείς χειραψίες και θερμά λόγια καθώς κυκλοφορούσε στην αρχή μιας στρογγυλής τράπεζας για την ειρήνη και την ασφάλεια.

»Αλλά η φιλικότητα σύντομα κατέληξε σε οξύτητα, όταν ο τούρκος πρόεδρος χρησιμοποίησε την ομιλία του στην τελευταία συνεδρίαση για να επιπλήξει την Ελλάδα. Γρήγορα διαδόθηκαν φήμες ότι ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αποχωρήσει, αλλά αυτές αποδείχθηκαν αβάσιμες».

«Παρ’όλα αυτά, και οι δύο ηγέτες καταφέρθηκαν αργότερα εναντίον του άλλου σε συνεντεύξεις Τύπου, αποκαλύπτοντας το χάσμα που παραμένει μεταξύ των δύο συμμάχων», περιγράφει το Politico.

Από την πλευρά του ο ίδιος ο τούρκος πρόεδρος έδειξε – σε δηλώσεις του την Παρασκευή- να μην έχει «χωνέψει» και τόσο την απάντηση του έλληνα Πρωθυπουργού, επιμένοντας στα περί πρωτοκόλλου (σ.σ. ότι δηλ. δεν σεβάστηκε το πρωτόκολλο και πήρε αυθαίρετα τον λόγο για να του απαντήσει).

President @RTErdogan: "(Mitsotakis) He is a man who does not know the rules of the protocol. Although he was not supposed to deliver a speech in the programme, I do not know from whom he received permission; he tried to respond to me." — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) October 7, 2022

«[Ο Μητσοτάκης] είναι ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τους κανόνες του πρωτοκόλλου. Ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα (σ.σ. για το δείπνο των ηγετών στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα) δεν επρόκειτο να απευθύνει ομιλία, δεν ξέρω από ποιον πήρε την άδεια, προσπάθησε να μου απαντήσει», «διαμαρτυρήθηκε» εκ νέου ο Ταγίπ Ερντογάν.

Και στη συνέχεια «απείλησε» ξανά αν δεν πάρει αυτό που θέλει: τα αμερικανικά F-16.

«Αν οι ΗΠΑ δεν ικανοποιήσουν τις ανάγκες αναφορικά με τα F-16, υπάρχουν πολλές άλλες χώρες στον κόσμο που θα μας δώσουν αυτό που θέλουμε», είπε εννοώντας βεβαίως και τη Ρωσία.

President @RTErdogan: "If the US does not meet our needs regarding the F-16, there are plenty of other countries in the world that will give us what we need." — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) October 7, 2022

