Μισέλ Ομπάμα: Οχι, δεν θέλω να γίνω πρόεδρος

Πολλοί Αμερικανοί –και όχι μόνο- μπορεί να ονειρεύονται την Μισέλ Ομπάμα πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως έχουν δείξει διάφορα σενάρια, δημοσκοπήσεις, ακόμα και θεωρίες συνωμοσίας, αλλά η ίδια απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο.

Η 60χρονη Ομπάμα, που έχει δηλώσει ότι μένει ξάγρυπνη το βράδυ και μόνο στην εφιαλτική σκέψη της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έχει δεσμευτεί ότι θα βοηθήσει με όποιο τρόπο τον Τζο Μπάιντεν να κερδίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Όπως έχει εκφράσει η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα είναι υποψήφια για πρόεδρος», δήλωσε στο NBC News η Κρίσταλ Κάρσον, διευθύντρια επικοινωνίας του γραφείου της. «Η κυρία Ομπάμα υποστηρίζει την εκστρατεία επανεκλογής του Προέδρου Τζο Μπάιντεν και της Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις».

Ενας ανώτερος σύμβουλος του Μπάιντεν είπε στο δίκτυο ότι η εκστρατεία του προέδρου συνεργάζεται με την ομάδα του Ομπάμα για την υποστήριξη της προσπάθειας επανεκλογής του.

Το ίδιο είχε γίνει και στις προηγούμενες εκλογές, όπου ο Μπαράκ Ομπάμα στήριξε τον πρώην αντιπρόεδρό του, ανεβάζοντας τα μέχρι τότε χαμηλά ποσοστά του Μπάιντεν.

«Ο Πρόεδρος [Μπαράκ Ομπάμα] και η Μισέλ Ομπάμα βοήθησαν πάρα πολύ στον αγώνα για να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να εκλέξει τον Πρόεδρο Μπάιντεν και τον Αντιπρόεδρο Χάρις την πρώτη φορά και είμαστε ευγνώμονες που έχουμε τη φωνή και την υποστήριξή τους στον αγώνα για την τύχη του δημοκρατία αυτόν τον Νοέμβριο», δήλωσε ο Κέβιν Μούνιοζ, εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπάιντεν.

Πάντως, στην πρόσφατη δημοσκόπηση του Rasmussen Reports, αναδείχθηκε η κορυφαία επιλογή των Δημοκρατικών για να διαδεχθεί τον Μπάιντεν λαμβάνοντας το 20%, έναντι 15% για την Κάμαλα Χάρις, 12% για την Χίλαρι Κλίντον και 11% για τον Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Τους τελευταίους μήνες, πολλοί Ρεπουμπουπλικανοί συνωμοσιολόγοι διαδίδουν ότι υπάρχει ένα μυστικό σχέδιο για την αντικατάσταση του Μπάιντεν από την Ομπάμα στο συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο στο Σικάγο.

Κατά τους συνωμοσιολόγους, αυτό θα μπορούσε να γίνει στη διάρκεια ομιλίας της, όπως αυτή που είχε βγάλει στην έναρξη του αντίστοιχου συνεδρίου του 2020 (η οποία «άφησε εποχή»).

Θα βοηθήσει επίσης σε αυτό, όπως λένε, η ομάδα εγγραφής ψηφοφόρων When We All Vote, την οποία έχει ιδρύσει η Ομπάμα με στόχο την αύξηση της προσέλευσης των ψηφοφόρων και στην καταγραφή των νέων και των εθνοτικών μειονοτήτων, και οι δύο ομάδες που τείνουν να ψηφίζουν Δημοκρατικούς.

Πάντως, φαίνεται πως τυχόν υποψηφιότητα της Μισέλ Ομπάμα τρομάζει αρκετούς Ρεπουμπλικανούς την οικογένεια Τραμπ, για αυτό και δεν διστάζουν να της επιτεθούν με χυδαίο τρόπο, όπως έκανε πρόσφατα ο γιος του Τραμπ.

Η Ομπάμα έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα από τον τελευταίο χρόνο της προεδρίας του συζύγου της ακόμα, το 2016, ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προσπαθήσει να ακολουθήσει τα βήματά του.

«Δεν θα υποβάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος», είχε πει το 2016. «Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω. Και ένας από τους λόγους είναι ότι έχω αυτά τα δύο νέα παιδιά στο σπίτι (τις κόρες της που τότε ήταν έφηβες αλλά τώρα σπουδάζουν), είναι κόρες ενός προέδρου, σκεφτείτε το. Το χειρίστηκαν με χάρη και με ευαισθησία, αλλά αρκετά, φτάνει».

Το 2022, η Ομπάμα είπε στο BBC ότι «απεχθάνεται» τις ερωτήσεις σχετικά με την υποψηφιότητα για πρόεδρος και πέρυσι είπε στην Όπρα Γουίνφρεϊ ότι «η πολιτική είναι δύσκολη και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτήν… πρέπει να το θέλουν πολύ. Πρέπει να είναι στην ψυχή σας, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Δεν είναι στην δική μου ψυχή».

