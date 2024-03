Ο Τραμπ «τρώει πόρτα» από τους σταρ της μουσικής

Ο Ντόναλντ Τραμπ «τρώει πόρτα» συστηματικά από μουσικούς, καθώς του αρνούνται το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στις συγκεντρώσεις του. Στη μακρά λίστα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τους Rolling Stones, τον Μπρους Σπρίνγκστιν και τον Ελτον Τζον, προστίθεται τώρα και η αείμνηστη Σινέντ Ο’Κόνορ.

Οι κληρονόμοι της ιρλανδής τραγουδίστριας ζήτησαν από τον Τραμπ να σταματήσει να παίζει τραγούδια της στις πολιτικές συγκεντρώσεις του. Τον περασμένο μήνα ακούστηκε το πιο γνωστό τραγούδι της, το «Nothing Compares 2 U» (Τίποτα δεν συγκρίνεται μαζί σου) σε μια προεκλογική εκδήλωσή του στο Μέριλαντ.

Εκπρόσωπος των κληρονόμων της Ο’Κόνορ δήλωσε στο BBC News ότι «δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Σινέντ θα είχε αηδιάσει, θα είχε πληγωθεί και προσβληθεί» από τη χρήση της μουσικής της από κάποιον που η ίδια είχε αποκαλέσει «βιβλικό διάβολο».

Σε κοινή τους δήλωση, οι κληρονόμοι της Ο’Κόνορ και η δισκογραφική εταιρεία της, Chrysalis, ανέφεραν: «Είναι ευρέως γνωστό ότι η Σινέντ Ο’Κόνορ έζησε όλη τη ζωή της με έναν σκληρό ηθικό κώδικα που οριζόταν από την ειλικρίνεια, την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη και την ευπρέπεια προς τους συνανθρώπους της. Με αγανάκτηση, λοιπόν, μάθαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί το εμβληματικό τραγούδι της “Nothing Compares 2 U” στις πολιτικές συγκεντρώσεις του».

Η δήλωση κατέληξε ως εξής: «Ως θεματοφύλακες της κληρονομιάς της, απαιτούμε από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συνεργάτες του να σταματήσουν αμέσως να χρησιμοποιούν τη μουσική της».

Ο Guardian ανέφερε ότι εκτός από το «Nothing Compares 2 U», τραγούδια όπως το «Dancing Queen» των ABBA, το «Ring of Fire» του Τζόνι Κας και το «Suspicious Minds» του Ελβις Πρίσλεϊ χρησιμοποιήθηκαν επίσης πριν ανεβεί ο Τραμπ στη σκηνή, στις 24 Φεβρουαρίου.

Γραμμένο από τον Prince, το «Nothing Compares 2 U» έμεινε τέσσερις εβδομάδες στο Νο 1 των βρετανικών τσαρτ το 1990. Η Ο’Κονορ πέθανε τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 56 ετών. Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατό της σε «φυσικά αίτια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνης απαγορεύει στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί τη δουλειά του. Το 2018 η Rihanna απείλησε να κινηθεί νομικά αφού ο Τραμπ χρησιμοποίησε το τραγούδι της «Don’t Stop the Music» σε μια συγκέντρωσή του. Η νομική ομάδα της είπε ότι η τραγουδίστρια δεν υποστηρίζει τον Τραμπ.

Οι Rolling Stones επίσης έχουν δηλώσει ότι έστειλαν επιστολές διαμαρτυρίας, απαιτώντας να σταματήσει αμέσως ο Τραμπ να χρησιμοποιεί τη μουσική τους. Ο Τραμπ είχε παίξει, το 2016, το τραγούδι του συγκροτήματος «You Can’t Always Get What You Want» σε προεκλογική συγκέντρωση. Χρησιμοποίησε ξανά το τραγούδι τον Ιούνιο του 2020 και το συγκρότημα έχει απειλήσει με νομικές ενέργειες εάν το επαναλάβει.

Η οικογένεια του ιταλού τραγουδιστή της όπερας Λουτσιάνο Παβαρότι αντιτάχθηκε στον Τραμπ όταν χρησιμοποίησε ηχογράφηση του «Nessun Dorma» σε πολιτική συγκέντρωση. Η οικογένεια σχολίασε ότι οι απόψεις του Τραμπ για τη μετανάστευση ήταν αντίθετες με τις προσπάθειες του Παβαρότι να συγκεντρώσει χρήματα για τους πρόσφυγες.

Το 2016, ο Τραμπ χρησιμοποίησε και το εμβληματικό τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν «Born in the USA» σε μια πολιτική συγκέντρωση. Ο τραγουδιστής, που υποστήριξε την αντίπαλό του, Χίλαρι Κλίντον, τον αποδοκίμασε έντονα για τη χρήση της μουσικής του.

Η Adele δήλωσε ότι δεν ήθελε η μουσική της να χρησιμοποιηθεί σε καμία πολιτική εκστρατεία, όταν ο Τραμπ χρησιμοποίησε τα τραγούδια της «Rolling in the Deep» και «Skyfall» σε συγκεντρώσεις το 2016. Τέλος, ο σερ Ελτον Τζον έχει δηλώσει ότι ως Βρετανός δεν έχει καμία θέση στην πολιτική των ΗΠΑ και εναντιώθηκε στη χρήση των τραγουδιών του «Rocket Man» και «Tiny Dancer»: «Δεν είναι προσωπικό», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι οι πολιτικές του απόψεις ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές του Τραμπ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News