Μια «απομίμηση» του Ρέμπραντ αποδείχθηκε γνήσιος πίνακάς του

Ενας πίνακας τον οποίο οι ιστορικοί τέχνης θεωρούσαν μέχρι πρότινος αντίγραφο έργου του ολλανδού ζωγράφου Ρέμπραντ, διαπιστώθηκε τελικά ότι… υπογράφεται από τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Το γεγονός ότι η ελαιογραφία «The Creation of Jesus on the Cross» (Η Δημιουργία του Χριστού στον Σταυρό) είναι γνήσια δημιουργία του Ρέμπραντ αποκάλυψε ο Jeroen Giltaij, ένας ειδικός επιμελητής τέχνης, ο οποίος, την ώρα που μελετούσε ένα βιβλίο για τα έργα του ζωγράφου και γλύπτη του 17ου αιώνα, «έπεσε» πάνω στη φωτογραφία του πίνακα που βρισκόταν κρυμμένος σε αποθήκη, στο Μουσείο Bredius, στη Χάγη, καθώς τον θεωρούσαν «πλαστό».

«Οταν είδα το έργο, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο περί αυτού. Είχα μια ισχυρή διαίσθηση ότι αυτός ήταν ένας πραγματικός Ρέμπραντ», είπε.

Ολοι πίστευαν πως επρόκειτο για απομίμηση ενός παρόμοιου πίνακα του ζωγράφου, με τίτλο «The Raising of the Cross» (Η Ανύψωση του Σταυρού), φιλοτεχνημένου το 1633, ο οποίος εκτίθεται στο μουσείο Alte Pinakothek, στο Μόναχο. Αγοράστηκε πριν από περισσότερα από εκατό χρόνια από τον Αβραάμ Μπρέντιους, έναν ιστορικό τέχνης του οποίου η συλλογή αποτελεί πλέον τη βάση του μουσείου της Χάγης – εξ ου και η ονομασία του.

Ο Μπρέντιους πίστευε ανέκαθεν ότι το έργο ήταν του Ρέμπραντ και διατύπωνε τη θεωρία ότι επρόκειτο για προσχέδιο του πίνακα που βρίσκεται στο Μόναχο. Ωστόσο, το 1969, το έργο κρίθηκε ως απομίμηση, αναφέρει δημοσίευμα των Times.

Η απάντηση στη διαίσθηση του Giltaij ήρθε όταν ο πίνακας καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για έναν αυθεντικό και πρωτότυπο Ρέμπραντ, ζωγραφισμένο τουλάχιστον μία δεκαετία μετά το έργο του Μονάχου και με σημαντικές διαφορές από αυτό.

Νέες τεχνικές δενδροχρονολογίας (επιστημονική μέθοδος μέσω της οποίας, μεταξύ άλλων, μπορεί να εντοπιστεί η ακριβής ηλικία ενός δέντρου) βοήθησαν ώστε να διαπιστωθεί ότι το ξύλο πάνω στο οποίο φιλοτεχνήθηκε χρονολογείται μεταξύ 1642 και 1645 και ότι στο έργο έγιναν κάποιες προσθήκες τον 19ο αιώνα. Οι προσθήκες αυτές αφαιρέθηκαν, αποκαλύπτοντας τις χαρακτηριστικές πινελιές του Ρέμπραντ.

Η αποκατάσταση αποκάλυψε, επίσης, λεπτομέρειες ενός σκίτσου που παρουσιάζει έναν ιππέα πάνω στο άλογό του, το οποίο θυμίζει εκπληκτικά μια χαλκογραφία του ολλανδού καλλιτέχνη, που χρονολογείται περίπου στο 1629.

«Κάθε ζωγράφος έχει τον δικό του “γραφικό χαρακτήρα”, που αποτελεί και την πραγματική του υπογραφή. Η υπογραφή του Ρέμπραντ φαίνεται καθαρά στα έργα του, αφού ο συγκεκριμένος ζωγράφος ήταν εξπέρ στην απόδοση εφέ φωτός-σκότους. Το κατάφερνε με έναν αριστοτεχνικό τρόπο και με λίγες μόνο πινελιές», σημείωσε η Μάρτα Ντομίνγκεζ Ντελμάς, ερευνήτρια του μουσείου.

Ο Ρέμπραντ θεωρείται ο σημαντικότερος ολλανδός ζωγράφος και χαράκτης του 17ου αιώνα και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών. Το όνομά του συμβολίζει τη «χρυσή εποχή» της Ολλανδίας, στην οποία και ανήκει χρονικά το έργο του.

