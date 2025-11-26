Με οικονομική και διπλωματική ατζέντα ο Μακρόν στην Κίνα, αρχές Δεκεμβρίου

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου, με στάσεις στο Πεκίνο και στη συνέχεια στην Τσενγκντού, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιτσουάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του γάλλου προέδρου στη χώρα δυόμισι χρόνια μετά την προηγούμενη επίσκεψή του, τον Απρίλιο του 2023, επιβεβαιώνοντας -όπως επισημαίνει η γαλλική προεδρία- τη βούλησή του να διατηρήσει έναν «συνεχή και απαιτητικό διάλογο» με το Πεκίνο. Ο Σι Τζίνπινγκ είχε επισκεφθεί το Παρίσι τον Μάιο του 2024.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών με τον κινέζο πρόεδρο, σύμφωνα με το Ελιζέ, θα βρεθεί μια «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας» στα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, στόχοι που συνδέονται άμεσα με τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν τις «μεγάλες προκλήσεις της στρατηγικής συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και ευρύτερα διεθνή θέματα και τομείς σύμπραξης για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων.

Η επιλογή του Μακρόν να μεταβεί και στην Τσενγκντού έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Η πόλη φιλοξενεί το κέντρο προστασίας στο οποίο επαναπατρίστηκε αυτή την εβδομάδα το μοναδικό ζευγάρι γιγάντιων πάντα που φιλοξενούνταν στη Γαλλία, στον ζωολογικό κήπο του Μποβάλ.

Οι δύο αρκούδες, η Χουάν Χουάν και ο Γιουάν Ζι -που είχαν δοθεί στη Γαλλία με μακροχρόνιο δανεισμό το 2012- επέστρεψαν στην Κίνα λόγω νεφρικής ανεπάρκειας της θηλυκής.

Η κινεζική πρεσβεία στο Παρίσι διαβεβαίωσε ότι «νέα γιγάντια πάντα» θα σταλούν μελλοντικά στη Γαλλία, ενισχύοντας έτσι μια δημοφιλή, αλλά και συμβολική πτυχή των σινογαλλικών σχέσεων.

Η επίσκεψη Μακρόν αναμένεται να είναι μία από τις πιο ουσιαστικές διμερείς επαφές της περιόδου, σε μια συγκυρία αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ταυτόχρονα αμοιβαίας ανάγκης για σταθερούς διαύλους επικοινωνίας.

