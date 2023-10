Λούτον: Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο μετά από μεγάλη πυρκαγιά

Το λονδρέζικο αεροδρόμιο Λούτον ανέστειλε όλες τις πτήσεις του έως τις 3 μεσημέρι της Τετάρτης (5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας) ύστερα από πυρκαγιά σε όχημα που εξαπλώθηκε, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, και οδήγησε στη μερική κατάρρευση ενός από τους χώρους στάθμευσης του.

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα θύματα από τη φωτιά, για την οποία οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ειδοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης.

Ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης του αεροδρομίου βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον τερματικό σταθμό.

🚨Electric car apparently caught on fire in the Luton airport car park 💥💥🔥

All flights have been suspended at Luton Airport London as massive fire has erupted in the terminal car parking. #LutonAirport#Luton#Airportfire#bbcnews #bbc #HamasMassacre #HamasTerrorism… pic.twitter.com/wlR1rh2NKM

— Dapper Dan (@fatfamtwit) October 11, 2023