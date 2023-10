Το «Iron Dome» έγινε «Iron Sieve» (σουρωτήρι);

Πόσο αποτελεσματικός είναι τελικά ο «Σιδηρούς Θόλος» του Ισραήλ; Απέτυχε όντως το πολυδιαφημισμένο σύστημα αεράμυνας του εβραϊκού κράτους να προστατέψει τους πολίτες του κατά την τελευταία μαζική επίθεση της Χαμάς; Μήπως τελικά ότι το πανίσχυρο «Iron Dome» είναι «Iron Sieve» (σουρωτήρι); Ή μήπως βρήκαν οι ισλαμιστές της Χαμάς την αχίλλειο πτέρνα του;

Είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που κυριαρχούν τα τελευταία 24ωρα στον ξένο Τύπο καθώς το Ισραήλ βιώνει τη φονικότερη επίθεση ακόμη και από τον Πόλεμο των Εξι Ημερών (5–10 Ιουνίου 1967), όταν αντιμετώπιζε Αίγυπτο, Συρία και Ιορδανία μαζί!

Χιλιάδες ρουκέτες και πύραυλοι της Χαμάς χτύπησαν ότι μόνο περιοχές και οικισμούς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, αλλά και μέχρι και την ίδια την πρωτεύουσα, Τελ Αβιβ, και άλλες μεγάλες ισραηλινές πόλεις, σκορπώντας τον τρόμο.

Αιφνιδιασμός; Ισως. Πολλοί πάντως αναρωτιούνται (πέρα από το πώς είναι δυνατόν να διέφυγε των μυστικών υπηρεσιών του εβραϊκού κράτους η προετοιμασία μίας τέτοιας κλίμακας επίθεσης) γιατί δεν λειτούργησε το ίδιο αποτελεσματικά με άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν ο «Σιδηρούς Θόλος».

Στις συγκρούσεις τον Μάιο του 2021 ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το 90% των παλαιστινιακών ρουκετών είχε καταστραφεί από το Iron Dome. Σύμφωνα με τις ΙDF (Israel Defense Forces) μέσα σε 38 ώρες εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας περισσότερες από 1.000 ρουκέτες, ενώ τον Αύγουστο του 2022 η εφημερίδα Times of Israel, επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές, ανέβασε το ποσοστό αποτελεσματικότητας του Iron Dome στο 97%!

Το εν λόγω ποσοστό ωστόσο, έπεσε στο 60% στις επιθέσεις του περασμένου Μαΐου (εδώ/ βίντεο κάτω) και σήμερα πολλοί είναι αυτοί που σημειώνουν την αποτυχία του Iron Dome να αναχαιτίσει ικανό αριθμό πυραύλων της Χαμάς.

It’s popping off in Tel Aviv.

Citizens were seeing running to the nearest bomb shelters as sirens rang out overhead.pic.twitter.com/VYv1PrkETZ

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) May 10, 2023