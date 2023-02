Λονδίνο: Εβαψαν μπλε και κίτρινο τον δρόμο μπροστά στη ρωσική πρεσβεία

Ομάδα ακτιβιστών σχημάτισε μια μεγάλη ουκρανική σημαία στον δρόμο έξω από τη ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο, ρίχνοντας εκατοντάδες λίτρα κίτρινης και μπλε μπογιάς.

Η ομάδα «Led By Donkeys» διέκοψε την κυκλοφορία για να απλώσει περισσότερα από 300 λίτρα μπογιάς στον δρόμο. Χρησιμοποιώντας καροτσάκια και βούρτσες, έφτιαξε τη σημαία των 500 τετραγωνικών μέτρων ενόψει της πρώτης επετείου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και ένας λαός με κάθε δικαίωμα στην αυτοδιάθεση», ανέφερε η ομάδα και πρόσθεσε: «Η ύπαρξη μιας τεράστιας ουκρανικής σημαίας έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο θα χρησιμεύσει για να του το υπενθυμίσει».

They have repainted the street outside the 🇷🇺 embassy in London. It looks rather nice. pic.twitter.com/xOV1CPtpTy

— Carl Bildt (@carlbildt) February 23, 2023