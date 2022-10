Λονδίνο: Ακτιβιστές κάλυψαν με πορτοκαλί μπογιά τις βιτρίνες του Harrods [video]

Με πορτοκαλί μπογιά ψέκασαν την πρόσοψη του γνωστού καταστήματος Harrods στο Λονδίνο ακτιβιστές της οργάνωσης «Just Stop Oil», ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν και καθιστική διαμαρτυρία στον δρόμο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε σε 24 συλλήψεις για το περιστατικό. Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε ότι «οι υποστηρικτές του ‘’Just Stop Oil’’ σταμάτησαν την κυκλοφορία στο Νάιτσμπρίτζ του Λονδίνου και ψέκασαν με μπογιά το κτίριο του Harrods, για να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να σταματήσει όλες τις νέες άδειες και εγκρίσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο».

Αυτό συμβαίνει καθώς η αστυνομία έχει προβεί σε περισσότερες από 500 συλλήψεις μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, καθώς η οργάνωση «Just Stop Oil» συνεχίζει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις της.

🚨 BREAKING: HARRODS SPRAY PAINTED AND KNIGHTSBRIDGE BLOCKED 🚨

🎨 At 9am today, 20 Just Stop Oil supporters stopped traffic on Knightsbridge in central London, demanding an end to new oil and gas. Two have also sprayed the outside of Harrods department store with orange paint. pic.twitter.com/zi0eeaoPu1

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 20, 2022