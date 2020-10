Λευκός Οίκος: «Ολα καλά» για τον Τραμπ – σύγχυση με το πότε διαγνώστηκε με κορονοϊό

Επισήμως η κατάσταση του προεδρου των ΗΠΑ, που νοσηλεύεται από τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) με συμπτώματα Covid-19, είναι καλή, όπως τουλάχιστον δηλώνει ο γιατρός του Λευκού Οίκου.

Και όμως την ίδια στιγμή, πηγή με γνώση της κατάστασης του προέδρου έλεγε ότι οι επόμενες δύο ημέρες θα είναι κρίσιμες για την φροντίδα του προέδρου.

Σε δηλώσεις του το Σάββατο, ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Κόνλεϊ είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παίρνει οξυγόνο και είναι απύρετος εδώ και 24 ώρες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν είχε δυσκολίες στην αναπνοή και ότι γενικά «είναι πολύ καλά».

Ο πρόεδρος, είπε ακόμη ο γιατρός, λέει ότι θα μπορούσε να φύγει από το νοσοκομείο ανά πάσα στιγμή.

Οι θεράποντες ιατροί δεν συμμερίζονται τόση αισιοδοξία. Τονίζουν ότι ο αμερικανός πρόεδρος θα λάβει για πέντε ημέρες αγωγή με ρεντεμσιβίρη ενώ ο Κόνλεϊ δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα της παραμονής του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο.

Παρά ταύτα, πρόσωπο που δηλώνει ότι «γνωρίζει την κατάσταση» έλεγε σε δημοσιογράφους ότι ορισμένες από τις ζωτικές ενδείξεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά το τελευταίο 24ωρο ήταν «πολύ ανησυχητικές» και ότι οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την φροντίδα του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται ακόμη σε σαφή δρόμο ανάρρωσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ερωτήματα προκαλεί μια αποστροφή των δηλώσεων του Κόνλεϊ για το πότε έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι θετικός στον κορονοϊό και γιατί φαίνεται να ακολούθησε ένα κανονικό πρόγραμμα χωρίς να παίρνει μέτρα προστασίας των γύρω προσώπων ή του εαυτού του.

«Μόλις 72 ώρες από τη διάγνωση είμαστε τώρα, η πρώτη εβδομάδα της Covid -και ειδικά οι ημέρες 7 έως 10 – είναι οι πιο κρίσιμες για τον καθορισμό της πιθανής πορείας της νόσου», είπε ο γιατρός.

During the 72 hour timeline given by physician, @realDonaldTrump held a press briefing with no mask, flew to Duluth for rally, went to Bedminster for a fund raiser where no one wore masks. If @WhiteHouse knew he was symptomatic/had #coronavirus isn’t that indefensible?

— Jon Sopel (@BBCJonSopel) October 3, 2020