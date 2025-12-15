Κυψέλη: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ μαθητριών σε σχολείο

Αιματηρό συμβάν σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της Κυψέλης τη Δευτέρα με πρωταγωνίστριες μάλιστα ανήλικες μαθήτριες.

Οπως έγινε γνωστό, 14χρονη μαθήτρια του 15ου Γυμνασίου πήγε στο γραφείο της διευθύντριας με τραύμα στο χέρι που προκλήθηκε από μαχαίρι.

Κατά πληροφορίες, είχε προηγηθεί επεισόδιο με 16χρονη συμμαθήτριά της.

Στο σχολείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 14χρονη στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται, σε καλή κατάσταση. Στο σχολείο έσπευσε και η ΕΛΑΣ.

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Το μαχαίρι κατευθύνθηκε στην κοιλιά, είναι τυχερή που ζει»

Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ενδοσχολική βία μεταξύ ανηλίκων ζητά σε ανάρτησή του, με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή μαθητριών σε γυμνάσιο της Κυψέλης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Οπως σημειώνει, τη Δευτέρα «διακομίσθηκε με ΕΚΑΒ και αστυνομία 14χρονο κορίτσι μαχαιρωμένο μέσα σε σχολείο και συγκεκριμένα στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης από συνομήλικη μαθήτρια».

Εξήγησε ότι «τα τραύματα με το μαχαίρι είναι στα δάχτυλα του χεριού και ελαφρά στην κοιλιακή χώρα» και τονίζει «το μαχαίρι κατευθύνθηκε στην κοιλιά και ευτυχώς το κορίτσι έβαλε το χέρι να προστατευθεί και σώθηκε».

«Μαθήτρια δράστιδα και καθηγητές έχουν οδηγηθεί στην αστυνομική υποδιεύθυνση Κυψέλης», σημειώνει και αναφέρει ότι 14χρονη νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του «Αγλαΐα Κυριακού» εκτός κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι είναι τυχερή που ζει.

Στη συνέχεια επισημαίνει το ζήτημα της ενδοσχολικής βίας, αναρωτώμενος: «Πρώτα να σκοτωθούν μαθητές και μετά να ληφθούν μέτρα; Τι κάνουν γονείς, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας; Στο κόσμο μας όλοι. Θα βγουν πιστόλια μέσα στα σχολεία και εμείς τον ύπνο του δικαίου. Δεν μας φθάνουν 3.000 τραυματισμοί ανηλίκων κατ’ έτος από τη βία μεταξύ των; Θέλουμε και άλλους;».

