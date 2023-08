Κύπρος: Διεθνής καταδίκη για την επίθεση Τουρκοκυπρίων στη Νεκρή Ζώνη

Διεθνείς διαστάσεις έλαβαν οι αντιδράσεις για τα επεισόδια που προκάλεσαν Τουρκοκύπριοι στη Nεκρή Zώνη την Παρασκευή, όταν μέλη της Ειρηνευτικές Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) μετακινήθηκαν βιαίως από προσωπικό με στολές της τουρκοκυπριακής αστυνομίας και στρατιωτικών με πολιτικά.

Το συμβάν έσπευσαν να καταδικάσουν οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γαλλία, τρία από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την ειρηνευτική εντολή του», ανέφεραν οι πρεσβείες των τριών χωρών αφότου έγινε γνωστή η επίθεση εναντίον της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην περιοχή της Πύλας, σε κοινή τους ανακοίνωση (σ.σ. ολόκληρη στην ανάρτηση που ακολουθεί).

«Οι απειλές για την ασφάλεια των μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», επισήμαναν και κάλεσαν τις τουρκοκυπριακές «Αρχές» «να απέχουν από περαιτέρω κλιμακούμενες ενέργειες» και να συμμορφωθούν με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης.

