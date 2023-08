Κύπρος: Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν σε μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ

Επίθεση από την τουρκοκυπριακή πλευρά κατήγγειλε πως δέχθηκε το πρωί της Παρασκευής η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου (UNFICYP), η οποία -με ανακοίνωσή της- καταδίκασε το περιστατικό εναντίον μελών και οχημάτων της.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η αποστολή «παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Οπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, το περιστατικό έλαβε χώρα εντός της Νεκρής Ζώνης κοντά στο χωριό Πύλα, όπου μέλη της ειρηνευτικής δύναμης παρεμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες στην περιοχή.

«Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτών των ΗΕ και η πρόκληση ζημιών στην περιουσία των ΗΕ είναι απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές Δίκαιο που θα διωχθούν στον μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος», σημείωσε η ανακοίνωση.

The United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus ( #UNFICYP ) condemns the assaults against UN #peacekeepers and damage to @UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning.

«Η UNFICYP καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσία που έχει η αποστολή, με βάση την εντολή της, εντός της υπό τον έλεγχο των ΗΕ Νεκρής Ζώνης, να αποφεύγει οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να αποσύρει όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την υπό τον έλεγχο των ΗΕ Νεκρή Ζώνη αμέσως. Η αποστολή παρακολουθεί την κατάσταση στενά και παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή», κατέληξε η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το λεγόμενο υπουργείο Εξωτερικών του ψευδοκράτους ανακοίνωσε πριν από λίγα 24ωρα ότι το οδικό έργο για το οποίο βρίσκονται συνεργεία των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή Αρσους – Πύλας, μήκους 11,6 χιλιομέτρων, θα προχωρήσει, «για ανθρωπιστικούς και οικονομικούς λόγους».

Το ψευδοκράτος κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά για μακροχρόνια «έλλειψη καλής θέλησης» στο θέμα και την UNFICYP για «αδιαφορία σε συνεχείς παραβιάσεις της Νεκρής Ζώνης στην περιοχή από τους Ελληνοκύπριους».

Εντονη ήταν η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, που καταδίκασε την επίθεση με ανακοίνωσή του.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες σημερινές επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τα οποία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της νεκρής ζώνης πλησίον της Πύλας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας», τόνισε.

«Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών και πρόσθεσε: «Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για αναβίωση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού».

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις», κατέληξε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Η κυπριακή κυβέρνηση καταδικάζει τα οργανωμένα επεισόδια που προκάλεσαν σήμερα το πρωί οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στη Νεκρή Ζώνη στην περιοχή Πύλας και την απαράδεκτη επίθεση εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Οι απειλές κατά της ασφάλειας ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι καταδικαστέες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως ορθά αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης. Η Κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ΕΕ, την Ελληνική Κυβέρνηση και με την ηγεσία της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης.

Το επεισόδιο καταδίκασε άμεσα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter καλεί σε αποκλιμάκωση και διασφάλιση του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών.

Συγκεκριμένα, ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε:

«Καταδικάζω σθεναρά την επίθεση κατά του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών από Τουρκοκυπρίους στην Πύλα σήμερα. Η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και η διασφάλιση της αποκλιμάκωσης της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα.

Είμαι σε επαφή με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη παρακολουθώντας στενά την κατάσταση και καλώντας για Ειρήνη στην περιοχή».

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers' safety & deescalating the situation must remain a priority.

In contact w/ @Christodulides, following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 18, 2023