Σχέδιο ανατροπής στη Συρία; Πρώην στελέχη του Ασαντ εξοπλίζουν χιλιάδες μαχητές

Πρώην στελέχη του καθεστώτος Μπασάρ αλ Ασαντ, τα οποία εγκατέλειψαν τη Συρία μετά την πτώση του δικτάτορα, διοχετεύουν εκατομμύρια δολάρια σε δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους μαχητές, επιδιώκοντας να υποκινήσουν εξεγέρσεις κατά της νέας κυβέρνησης και να ανακτήσουν μέρος της χαμένης επιρροής τους, σύμφωνα με εκτενές, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Reuters.

Ο Ασαντ, που διέφυγε στη Ρωσία τον περασμένο Δεκέμβριο, φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να έχει αποδεχθεί την εξορία του στη Μόσχα, όπως αναφέρουν τέσσερις άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος. Ωστόσο άλλες κορυφαίες φιγούρες του καθεστώτος, ανάμεσά τους και ο αδελφός του, Μαχέρ, αρνούνται να συμβιβαστούν με την απώλεια της εξουσίας.

Δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του πρώην δικτάτορα, ο αντιστράτηγος Καμάλ Χασάν και ο δισεκατομμυριούχος εξάδελφός του Ράμι Μαχλούφ, συγκροτούν –σε ανταγωνιστικό μεταξύ τους πλαίσιο– παραστρατιωτικές ομάδες στη συριακή ακτή και στον Λίβανο, αποτελούμενες από μέλη της αλαουιτικής μειονότητας, η οποία επί δεκαετίες συνδέθηκε στενά με την οικογένεια Ασαντ.

Συνολικά, οι δύο άνδρες και άλλες φατρίες που διεκδικούν εξουσία χρηματοδοτούν πάνω από 50.000 μαχητές, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν την αφοσίωσή τους. Ο Μαχέρ αλ Ασαντ, που βρίσκεται επίσης στη Μόσχα και εξακολουθεί να ελέγχει χιλιάδες πρώην στρατιώτες, δεν έχει ακόμη διαθέσει χρήματα ούτε έχει δώσει εντολές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η μεγάλη «λεία» για τους Χασάν και Μαχλούφ είναι ο έλεγχος ενός δικτύου 14 υπόγειων κέντρων διοίκησης που κατασκευάστηκαν στην παράκτια Συρία προς το τέλος της εξουσίας Ασαντ, καθώς και κρυμμένων οπλοστασίων. Την ύπαρξή τους επιβεβαίωσαν δύο πρώην αξιωματικοί και ένας περιφερειάρχης της Συρίας, ενώ σχετικές φωτογραφίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα πάντα με το Reuters.

Ο Χασάν, παλιός επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπείας του Aσαντ, φέρεται να πραγματοποιεί αδιάκοπες κλήσεις και να στέλνει φωνητικά μηνύματα, εκφράζοντας την οργή του για την απώλεια ισχύος και περιγράφοντας μεγαλοϊδεατικά σχέδια για το πώς θα κυβερνούσε την αλαουιτική παράκτια ζώνη, την καρδιά της εξουσίας του πρώην καθεστώτος.

Ο Μαχλούφ, ο οποίος επί χρόνια χρηματοδοτούσε τον Aσαντ μέσω της πανίσχυρης επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του, προτού συγκρουστεί με την οικογένεια και τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, παρουσιάζεται πλέον ως «μεσσιανική» φιγούρα, που θα επιστρέψει στην εξουσία μετά από μια «αποκαλυπτική τελική μάχη».

Κανένας από τους δύο δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, ενώ δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον Μπασάρ ούτε με τον Μαχέρ αλ-Ασαντ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την εξορία τους στη Μόσχα, οι Χασάν και Μαχλούφ οραματίζονται μια διχασμένη Συρία και επιδιώκουν τον έλεγχο των αλαουιτικών περιοχών. Και οι δύο έχουν διοχετεύσει εκατομμύρια σε ανταγωνιστικές παραστρατιωτικές προσπάθειες, με υπαρχηγούς τους να επιχειρούν στη Ρωσία, στον Λίβανο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για να αντιμετωπίσει τα σχέδια των συνωμοτών, η νέα συριακή κυβέρνηση έχει αναθέσει σε έναν πρώην έμπιστο του καθεστώτος, τον Χαλέντ αλ Aχμαντ, παιδικό φίλο του νέου προέδρου, να περιοδεύει στις αλαουιτικές κοινότητες και να πείσει πρώην στρατιώτες και πολίτες ότι το μέλλον τους βρίσκεται στη «νέα Συρία».

Το Reuters κατέγραψε τις εξελίξεις μέσα από 48 συνεντεύξεις ατόμων με άμεση γνώση των σχεδίων, καθώς και από οικονομικά στοιχεία, επιχειρησιακά έγγραφα και ανταλλαγές μηνυμάτων. Ο περιφερειάρχης της Ταρτούς, Aχμεντ αλ Σάμι, επιβεβαίωσε πως οι συριακές Aρχές γνωρίζουν το περίγραμμα των σχεδίων και δήλωσε έτοιμος να τα αποτρέψει. Αναγνώρισε και την ύπαρξη του υπόγειου δικτύου διοίκησης, αλλά υπογράμμισε ότι έχει αποδυναμωθεί.

Η δεύτερη συριακή εξέγερση –αν τελικά εκδηλωθεί– θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη νεοσύστατη κυβέρνηση, την ώρα που οι ΗΠΑ και περιφερειακές δυνάμεις στηρίζουν τον πρόεδρο Σαράα, τον πρώην διοικητή της αλ-Κάιντα που ανέτρεψε τον Aσαντ και σήμερα προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο. Μια νέα ανάφλεξη θα οδηγούσε σε νέο κύμα αιματηρής βίας.

Προς το παρόν, το ενδεχόμενο μιας επιτυχημένης εξέγερσης θεωρείται χαμηλό. Οι δυο βασικοί υποκινητές, Χασάν και Μαχλούφ, βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση μεταξύ τους, ενώ η Μόσχα, ο πιο σημαντικός σύμμαχος του Aσαντ, δεν δείχνει διατεθειμένη να στηρίξει καμία από τις δύο φατρίες.

