Διχασμός: Κινδυνεύει με καταστροφή η Eurovision;

Το επίσημο μότο της Eurovision είναι «Ενωμένοι μέσω της Μουσικής» και δημιουργήθηκε το 2023, όταν το Λίβερπουλ φιλοξένησε τον διαγωνισμό για λογαριασμό της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας. Στόχος του ήταν να εκφράσει περιληπτικά την πιο σημαντική αξία του διαγωνισμού – ότι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στον πλανήτη, οι Ευρωπαίοι και όχι μόνο μπορούν να αφήσουν τις διαφωνίες στην άκρη και να απολαύσουν μαζί τις ζωντανές εμφανίσεις στη σκηνή.

Ανάλυση της βρετανικής Telegraph αναφέρει ότι, είτε αρέσει είτε όχι, ο διαγωνισμός της Eurovision είναι ένα θέαμα υψηλής δημοτικότητας, παρά τη συχνά αμφισβητούμενη ποιότητα των τραγουδιών της. Αλλά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή πλέον διαλύουν κάθε ψευδαίσθηση ότι η διοργάνωση μπορεί να μείνει μακριά από την πολιτική – η οποία, ούτως ή άλλως, είχε υπεισέλθει στην ψηφοφορία, με τις γνωστές εδώ και χρόνια άτυπες «συμμαχίες».

Οι διαιρέσεις που προκαλεί στις συμμετέχουσες χώρες η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό είναι τόσο ακραία παθιασμένες, που ολόκληρη η συμμαχία της Eurovision αντιμετωπίζει πιθανώς μια μορφή υπαρξιακής κρίσης. Οι διαγωνιζόμενες χώρες διχάζονται με επίκεντρο τις συνέπειες του πολέμου στη Γάζα, με πέντε από αυτές –Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία– να αποτυγχάνουν στις προσπάθειες αποβολής του Ισραήλ από τον διαγωνισμό.

Οι πέντε αυτές χώρες όχι μόνο δεν θα στείλουν τις αποστολές τους στη Βιέννη, η οποία έχει αναλάβει τη φετινή διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, αλλά δηλώνουν και ότι δεν θα τη μεταδώσουν και τηλεοπτικά – ενώ δεν αποκλείεται τον δρόμο αυτόν να ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η διαμορφούμενη κρίση έχει άγνωστες για το μέλλον συνέπειες.

Η Ισπανία είναι μία από τις «Big-5» – τις χώρες που χρηματοδοτούν σταθερά τη διοργάνωση, και γι αυτό δεν συμμετέχουν ποτέ στα προκριματικά της. Η Ιρλανδία είναι πρώτη σε νίκες στον διαγωνισμό, μαζί με τη Σουηδία. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην έχει επιτυχίες, αλλά η Eurovision χωρίς την Ιρλανδία φαντάζει σαν ανάλατο φαγητό για τους φανατικούς οπαδούς της.

Τα ερωτήματα που θέτει η Telegraph είναι πολλά. Πόσο άβολο θα είναι για τους θεατές να βλέπουν τον διαγωνισμό χωρίς τη συμμετοχή εμβληματικών κρατών του; Πόσο συγκρατημένη θα είναι η ατμόσφαιρα στη Βιέννη; Θα μπουν καν στον κόπο οι τηλεθεατές να τον παρακολουθήσουν από τα σπίτια τους – πόσο μάλλον να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία του κοινού;

Αυτά τα ερωτήματα και πολλά άλλα αναμένεται να απασχολήσουν τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ενωσης (EBU) που διοργανώνει την Eurovision, καθώς αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση της 70χρονης ιστορίας της. Αλλά, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτή η κρίση πλησίαζε εδώ και καιρό, όπως επισημαίνει η Telegraph.

Η Ουκρανία θριάμβευσε στο Τορίνο τον Μάιο του 2022, καθώς οι λαοί της Ευρώπης συσπειρώθηκαν για να υποστηρίξουν ένα κράτος που είχε δεχθεί ολοκληρωτική εισβολή από τη Ρωσία μόλις τρεις μήνες νωρίτερα. Τότε, όλη η Ευρώπη ήταν στοιχισμένη πίσω από τους Ουκρανούς. Το ίδιο κλίμα επικράτησε και στην επόμενη διοργάνωση του Λίβερπουλ.

Αλλά μέχρι την έναρξη του διαγωνισμού στο Μάλμε της Σουηδίας το 2024, τα πάντα είχαν αλλάξει. Η συνήθης εορταστική ατμόσφαιρα της Eurovision είχε αντικατασταθεί από την οξύτητα και τις αντιπαραθέσεις, με διαδηλωτές σε όλη την πόλη να διαμαρτύρονται για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν. Η ατμόσφαιρα εντός και εκτός της αίθουσας είχε γίνει τοξική.

Η ίδια ατμόσφαιρα επικράτησε και φέτος στη Βασιλεία, με την τραγουδίστρια του Ισραήλ, Γιουβάλ Ραφαέλ, να κάνει πρόβες υπό τον ήχο αποδοκιμασιών – οι οποίες εντάθηκαν στη σκηνή την ώρα του διαγωνισμού. Τερματίζοντας στη δεύτερη θέση και κερδίζοντας την ψήφο του κοινού, το Ισραήλ πυροδότησε διαμαρτυρίες από κάποιες χώρες ότι η κυβέρνησή του οργάνωσε εκστρατεία συσπείρωσης των ισραηλινών πολιτών της Ευρώπης γύρω από τη συμμετοχή.

Οι κανόνες έχουν αλλάξει έτσι ώστε να μην αποδίδουν τέτοιες ενέργειες, αλλά οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας παρέμειναν σταθεροί στην απόφασή τους να απέχουν από τη φετινή διοργάνωση. Δεδομένου ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εκπροσωπείται στη Eurovision, ουδείς γνωρίζει τι θα κάνουν αυτά και άλλα κράτη στο μέλλον. Ισως, καταλήγει η Telegraph, οι επικεφαλής του διαγωνισμού να χρειαστεί να αλλάξουν το μότο της διοργάνωσης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News