Εξαλλος ο Τραμπ για άρθρο των NY Times περί «δικτύου αντίστασης» στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τις αποκαλύψεις του βετεράνου δημοσιογράφου Μπομπ Γούντγουορντ για το χάος στον Λευκό Οίκο, αλλά και ένα κίνημα σιωπηρής αντίστασης μέσα στην κυβέρνησή του. Ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού του πρωτοφανούς στα αμερικανικά χρονικά κινήματος κατά του προέδρου της χώρας, ένα ανυπόγραφο –και ως εκ τούτου μόνο αμφιλεγόμενο– άρθρο στους New York Times από κορυφαίο αξιωματούχο.

Στο κείμενο, ο ανώνυμος αρθρογράφος αναφέρει ότι αναπτύσσεται ένα υπόγειο ρεύμα «αντίστασης» αρκετών κυβερνητικών στελεχών ώστε «να τεθεί φραγμός στις χειρότερες παρορμήσεις» του προέδρου, τον οποίο χαρακτηρίζει «ασταθή» και «επιβλαβή για την υγεία της δημοκρατίας μας». Αποκαλύπτει μάλιστα ότι τα εν λόγω κυβερνητικά στελέχη σκέφτηκαν να κινήσουν τη διαδικασία αποπομπής του προέδρου βάσει της 25ης τροπολογίας του συντάγματος, με βάση την πνευματική και ψυχική του αστάθεια. Ωστόσο έκριναν ότι κάτι τέτοιο θα βύθιζε τη χώρα σε συνταγματική κρίση και προτίμησαν τον δρόμο της υπόγειας αντίστασης «μέχρις ότου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τερματίσει τον βίο της αυτή η διοίκηση».

Στο ίδιο άρθρο, ο ανώνυμος αξιωματούχος υποστηρίζει ότι «η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στον αμοραλισμό» του Τραμπ και επαναλαμβάνεται η κατηγορία ότι ο αμερικανός πρόεδρος «επιδεικνύει μια προτίμηση για δικτάτορες και αυταρχικούς ηγέτες», ενώ «είναι ενστικτωδώς εναντίον του ελεύθερου εμπορίου και της δημοκρατίας».

Οπως αναμενόταν ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με οργή την οποία εμφανώς αδυνατούσε να συγκρατήσει.

Εξοργισμένος για το κείμενο του αυτοαποκαλούμενου μέλους της «σιωπηρής αντίστασης» που βγήκε από τη σκιά και τον έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έφθασε μέχρι το σημείο να διερωτηθεί σε μια ανάρτησή του –πού αλλού;– στο Τwitter εάν διαπράχθηκε το έγκλημα της «προδοσίας», με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

Ο ρεπουμπλικανός μεγιστάνας απαίτησε λίγη ώρα αργότερα η εφημερίδα να αποκαλύψει «αμέσως» το όνομα αυτού του «δειλού», να τον καταδώσει στις υπηρεσίες πληροφοριών, εν ονόματι της εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, με δεύτερη ανάρτησή του στη ροή του στο Twitter.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018