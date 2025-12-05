Μητσοτάκης: Αλλάζουν όλα εάν βρούμε με τους Αμερικανούς αέριο

Η πιθανή ανακάλυψη φυσικού αερίου θα αναβαθμίσει θεαματικά την ενεργειακή θέση της Ελλάδας, ανοίγοντας ένα τελείως νέο κεφάλαιο για τον ρόλο της χώρας στην περιοχή και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον Γιάννη Πρετεντέρη, στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργάνωσε η εφημερίδα το «ΒΗΜΑ».

Οπως είπε ο Πρωθυπουργός, τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η πρώτη απόπειρα εξόρυξης, κάτι το οποίο εάν τελικά αποδώσει «μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα».

Αναφερόμενος, δε, στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και με το δεδομένο των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών, σημείωσε ότι «οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ ήταν και παραμένουν εξαιρετικές, επιχειρώντας έτσι να δείξει ότι η στρατηγική συνεργασία δεν επηρεάζεται από ζητήματα συγκυρίας ή χρονοδιαγράμματα».

Η Τουρκία δεν θα μπει στο SAFE

Ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων για τις σχέσεις με την Τουρκία, τόνισε ότι πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών το κλίμα με την Τουρκία ήταν ανησυχητικά τεταμένο.

«Η Διακήρυξη των Αθηνών επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες μπορούν να διατηρούν μια λειτουργική σχέση, κάτι που φαίνεται και στη συνεργασία για τις μεταναστευτικές ροές — ένα πεδίο όπου καταγράφεται απτό θετικό αποτέλεσμα», τόνισε. Σημείωσε ότι θα υπάρξει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία το πρώτο τρίμηνο του 2026

Για το θέμα της συμμετοχής της Αγκυρας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE ήταν ξεκάθαρος ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί καθώς « η Ελλάδα έθεσε σαφή όρια όπου κρίθηκε απαραίτητο, όπως στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, επιχειρώντας να δείξει πως η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει υποχώρηση στα ζητήματα αρχής».

Σχετικά με το Κυπριακό ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι με την προηγούμενη τουρκοκυπριακή ηγεσία του ψευδοκράτους δεν υπήρχε ουσιαστικό περιθώριο για πρόοδο. Επεσήμανε ότι η θέση της Τουρκίας για «λύση δύο κρατών» είναι αδιανόητη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για κανέναν που συμμετέχει στη διαδικασία.

«Δεν είμαι απαισιόδοξος με το Κυπριακό, αλλά είμαι ρεαλιστής», τόνισε.

Σχέσεις με Λιβύη και Ισραήλ

Για το θέμα της Λιβύης ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη. «Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει καταφέρει κάτι σημαντικό: να διατηρεί σταθερή επικοινωνία και με τις δύο πλευρές της λιβυκής πραγματικότητας», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα του μεταναστευτικού, εκτιμώντας ότι «είμαστε σε καλύτερο επίπεδο σε σύγκριση με τους προηγούμενους έξι μήνες».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ έχει πλέον βαθιές ρίζες και πραγματικό περιεχόμενο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σχήμα «3+1».

Προσέθεσε ότι η Ελλάδα εξ αρχής τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί μετά την επίθεση της Χαμάς, αλλά αναγνώρισε ότι το Ισραήλ πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια στην απάντησή του στην τρομοκρατική επίθεση και υποστήριξε ότι εν καιρώ θα υπάρξει και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι, πέρα από την αρχή πως η Ελλάδα στηρίζει τον αμυνόμενο, υπάρχει και μια βαθιά ριζωμένη νοοτροπία ότι «οι άλλοι πρέπει να βοηθούν εμάς και όχι εμείς εκείνους» — μια αντίληψη με την οποία ο ίδιος δηλώνει ότι δεν συμφωνεί.

Τόνισε πως η λογική «και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα» δεν μπορεί να αποτελεί οδηγό για τη χώρα.

Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο τι έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αναφέροντας ότι «πριν από δέκα χρόνια ψάχναμε λεφτά από τη Ρωσία και πήγαμε να τινάξουμε τη χώρα στον αέρα».

Το σχόλιο για Τσίπρα

Ερωτώμενος από τον κ. Πρετεντέρη εάν διάβασε την «Ιθάκη» (σ.σ.: το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα), απάντησε με αρκετή δόση χιούμορ: «Εννοείτε του Καβάφη, την διαβάζω τακτικά, δεν μου παίρνει και χρόνο».

Η φθορά της κυβέρνησης και οι στόχοι

Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι μία ακόμη –η τρίτη διαδοχική- νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές θα ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ότι αυτό παραμένει ο στόχος του.

Χαρακτήρισε το 2030 ως το μεγάλο εθνικό ορόσημο —200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους— και κάλεσε να σκεφτούμε πού θέλουμε να βρίσκεται η χώρα τότε. Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις, είπε, εντάσσονται ακριβώς σε αυτό το μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Παραδέχτηκε, όμως, ότι η κυβέρνηση παλεύει με τη φυσιολογική φθορά του χρόνου, σημειώνοντας πως για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η συνεχής ανανέωση.

Σε ερώτηση για το αν η πολιτική σταθερότητα κινδυνεύει, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν ανησυχεί προ εκλογών.

Υποστήριξε πως η κυβέρνηση διαθέτει άνετη πλειοψηφία και παραμένει πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παρουσιάζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως «άγκυρα σταθερότητας» του πολιτικού συστήματος.

Τόνισε επίσης ότι αυτή η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πως, αν η κυβέρνηση έπρεπε να διαπραγματεύεται κάθε μεταρρύθμιση με άλλους εταίρους, δεν θα μπορούσε να κινηθεί με τον ίδιο ρυθμό.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News