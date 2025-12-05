Γεραπετρίτης-Σάλεχ: Συμφωνία για ανοιχτούς διαύλους Ελλάδας – Λιβύης

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο πλευρές στάθηκαν στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, υπογραμμίζοντας ότι η γεωγραφική γειτνίαση των δύο χωρών καθιστά αναγκαία τη συνέχιση ενός ειλικρινούς και σταθερού διαλόγου, καθώς και τη συνεργασία σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της Ελλάδας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζοντας τη συμβολή της Αθήνας στην προσπάθεια οριστικής επίλυσης του Λιβυκού.

Οπως σημείωσε, η διαδικασία αυτή περνά μέσα από τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, που θα οδηγήσουν σε μια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε επίσης την πάγια θέση της Ελλάδας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπενθυμίζοντας ότι η Αθήνα το θεωρεί ανυπόστατο, άκυρο και παράνομο – θέση που συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο υπουργός αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει μετά τις πρόσφατες επισκέψεις του στη Βεγγάζη και την Τρίπολη, οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις.

Συγκεκριμένα:

1. Εκπαίδευση λιβυκής ακτοφυλακής: Η Ελλάδα έχει ήδη αναλάβει την εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής, ενώ εξέφρασε προθυμία να υποδεχθεί νέες ομάδες εκπαιδευομένων το επόμενο διάστημα. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε τη σημασία του ελέγχου των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην παγιωθεί μια νέα μεταναστευτική οδός στην Ανατολική Μεσόγειο.

2. Επανέναρξη αεροπορικής σύνδεσης: Ο υπουργός αναφέρθηκε στην έναρξη απευθείας αεροπορικής γραμμής Ελλάδας–Λιβύης, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό, την επιχειρηματική κινητικότητα και τις επαφές των δύο λαών.

3. Ενίσχυση οικονομικών σχέσεων και ενέργειας: Προγραμματίζεται επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη στις αρχές του 2026, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους βούληση για στενή συνεργασία. Όπως τόνισαν, στόχος είναι η Μεσόγειος να αποτελέσει μια θάλασσα σταθερότητας και ευημερίας, μέσα από τη συνεργασία και τον σεβασμό των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

