Σκακιστής μόλις τριών ετών… πάει για γκραν μάστερ

Στην πρώτη τετράωρη προπόνησή του πάνω από τη σκακιέρα ο Σαργουάγκια Σινχ Κουσβάχα έβαλε τα κλάματα. Λογικό, καθώς ήταν μόλις τριών ετών! Αλλά έναν μήνα αργότερα άρχισε να δείχνει το ταλέντο του και σήμερα, έξι μήνες μετά, είναι ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία που κερδίζει επίσημη βαθμολογία από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE).

«Αρχικά, όταν ερχόταν στο σπίτι μου για προπόνηση, έκλαιγε», λέει στους Times του Λονδίνου ο προπονητής του Νίτιν Χαουρασία. «Ζητούσε τη μαμά του και τον μπαμπά του, αλλά μετά από έναν μήνα ησύχασε και τώρα δεν ενδιαφέρεται για τίποτα παρά μόνο για το σκάκι – ούτε κινούμενα σχέδια, ούτε κινητό, ούτε τηλεόραση», συμπληρώνει.

Ο Σαργουάγκια ξεκίνησε να παίζει σκάκι στο σπίτι του στην πόλη Σαγκάρ, στην ινδική πολιτεία Μάντια Πραντές, σε ηλικία μόλις δυόμισι ετών και ο Χαουρασία άρχισε να τον προπονεί τον φετινό Απρίλιο, έξι ημέρες την εβδομάδα, τέσσερις ώρες την ημέρα. Η εκτεταμένη προπόνηση βοήθησε τον πιτσιρικά να νικήσει τρεις παίκτες της διεθνούς κατάταξης, πετυχαίνοντας βαθμολογία 1.572 από τη FIDE.

Με αυτήν ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε θέσει ο Ανίς Σαρκάρ από την Καλκούτα, ο οποίος είχε πετύχει την ίδια βαθμολογία τον Νοέμβριο του 2024, σε ηλικία τριών ετών, οκτώ μηνών και 19 ημερών – έναν μήνα μεγαλύτερος από την τωρινή ηλικία του Σαργουάγκια.

Ο 32χρονος πατέρας του, Κουσβάχα, αγρότης στο επάγγελμα, που καλλιεργεί σιτάρι, ρύζι και σόγια, ως ερασιτέχνης σκακιστής που είναι, παρατήρησε το ταλέντο του γιου του από νωρίς, αν και λέει πως είναι ακόμα πολύ μικρός για να κατανοήσει το επίτευγμά του. Βέβαια είναι ενθουσιασμένος με τα δώρα που του έκαναν η οικογένεια και οι συγγενείς του μετά τη νίκη του.

Η οικογένεια του Σαργουάγκια είχε την ιδέα να τον σπρώξει προς το σκάκι εμπνευσμένη από την περίπτωση του Γκουκές Ντομαράτζου, ο οποίος κατάγεται από την πόλη Τσενάι, πρωτεύουσα της ινδικής πολιτείας Ταμίλ Ναντού, και στα 19 του χρόνια είναι ο νεότερος αδιαμφισβήτητος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του παιχνιδιού.

Ο μικρός άκουσε τους γονείς του να μιλούν για τον Γκουκές και άρχισε να παρακολουθεί βίντεο με παιχνίδια του, μαθαίνοντας του κανόνες σε χρόνο-ρεκόρ. Δεν αισθάνεται καμία πίεση από τις συζητήσεις της οικογένειας σχετικά με τον 19χρονο γκραν μάστερ, σύμφωνα με τον πατέρα του. «Λατρεύει το παιχνίδι και δεν το βαριέται ποτέ», εξηγεί ο Κουσβάχα στους Times.

Συνήθως τα παιδιά-θαύματα ξεκινούν να παίζουν σκάκι από πολύ μικρή ηλικία. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Μάγκνους Κάρλσεν ήταν πέντε ετών όταν άρχισε να παίζει, ενώ ο πέντε φορές νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ινδίας, Αναντ Βισβαναθάν, ξεκίνησε στη σχετικά… προχωρημένη ηλικία των έξι ετών.

Στην Ινδία το σκάκι είναι κάτι σαν εθνικό σπορ, με πολλά μικρά παιδιά να ξεκινούν να παίζουν σε μικρές ηλικίες, καθώς έχουν την ευκαιρία να το μελετήσουν στο σπίτι με τους γονείς τους και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους. Το σκάκι γεννήθηκε στην ασιατική χώρα τον 6ο μ.Χ. αιώνα και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει νέα άνθηση στην Ινδία, με πολλές διεθνείς διακρίσεις.

Τον περασμένο Απρίλιο ο Ντομαραζού έγινε ο νεότερος νικητής του φημισμένου Τουρνουά Υποψηφίων της FIDE, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ 40 ετών, το οποίο κατείχε ο ρώσος γκραν μάστερ και παγκόσμιος πρωταθλητής Γκάρι Κασπάροφ. Στα πολλά νεαρά ταλέντα της Ινδίας στο σκάκι εσυγκαταλέγονται ο 22χρονος Αρζούν Εριγκαϊσί και ο 20χρονος Ραμεσμπαμπού Πραγκνανάντα.

Ο Κουσβάχα δηλώνει πανευτυχής με την προοπτική το «λαμπρό αγόρι» του να ενταχθεί στις τάξεις των κορυφαίων παικτών της χώρας του. «Είμαι απίστευτα υπερήφανος ως γονέας και αισθάνομαι πραγματικά τυχερός», λέει στους Times, συμπληρώνοντας ότι η φιλοδοξία της οικογένειας είναι να δει τον μικρό να κατακτά τον τίτλο του γκραν μάστερ.

