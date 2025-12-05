Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρο στην κούρσα για την προεδρία, με τις ευλογίες του πατέρα του

Σε μια ανακοίνωση που αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό στη Βραζιλία, ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο γνωστοποίησε ότι ο πατέρας του, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρο -ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος- τον όρισε ως πολιτικό του διάδοχο ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου 2026.

«Συναισθάνομαι τη μεγάλη ευθύνη και επιβεβαιώνω την απόφαση του μεγαλύτερου πολιτικού και ηθικού ηγέτη της Βραζιλίας, του Ζαΐχ Μπολσονάρο, να μου εμπιστευτεί την αποστολή να συνεχίσω το σχέδιό μας για το έθνος», δήλωσε ο 44χρονος γερουσιαστής με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η πατρίδα μας ζει δύσκολες ημέρες: πολλοί νιώθουν εγκαταλελειμμένοι, οι συνταξιούχοι υφίστανται κλοπή από την ίδια την κυβέρνηση, ναρκο-τρομοκράτες κυριαρχούν σε πόλεις και εκμεταλλεύονται εργαζομένους, οι κρατικές επιχειρήσεις λεηλατούνται ξανά, νέοι φόροι δημιουργούνται ή αυξάνονται αδιάκοπα, τα παιδιά μας δεν έχουν προοπτικές για το μέλλον», υποστήριξε.

É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de… pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025

Εφόσον το Φιλελεύθερο Κόμμα (PL) επικυρώσει την υποψηφιότητά του, θα αναμετρηθεί με τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία.

«Δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια όταν βλέπω την ελπίδα των οικογενειών να σβήνει και τη δημοκρατία μας να πεθαίνει», πρόσθεσε ο γιος του πρώην προέδρου, επιχειρώντας να δώσει ιδεολογικό υπόβαθρο στην υποψηφιότητά του.

Η ανακοίνωση ήρθε σε μια περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας για το ποιος θα ηγείτο των συντηρητικών στις επερχόμενες εκλογές. Το χρίσμα διεκδικούσαν, μεταξύ άλλων, ο κυβερνήτης της Πολιτείας του Σάο Πάουλο, Ταρκίσιο ντε Φρέιτας, καθώς και η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Μπολσονάρο, η οποία θεωρείται από σημαντικό τμήμα της βάσης του PL χαρισματική πολιτική μορφή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρο, που εξακολουθεί να έχει επιρροή στο συντηρητικό στρατόπεδο, έχει τέσσερις γιους στην πολιτική. Ειδικά ο βουλευτής Εντουάρντο Μπολσονάρο έχει μετακινηθεί εδώ και μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πιέζει την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει υπέρ του πατέρα του. Οι δύο άλλοι γιοι, ο Κάρλος και ο Ζαΐχ Ρενάν, δραστηριοποιούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια κάθειρξη, αφού κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με στόχο την παραμονή του στην εξουσία ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών του 2022, στις οποίες ηττήθηκε από τον Λούλα. Αρχικά τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, αλλά στις 22 Νοεμβρίου μεταφέρθηκε στην έδρα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στην Μπραζίλια, όταν αποπειράθηκε να κόψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης.

Οι δικηγόροι του ζητούν την επιστροφή του στο σπίτι του, επικαλούμενοι σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει από το 2018, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε προεκλογική συγκέντρωση. Εκτοτε έχει υποβληθεί σε πολλαπλές δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις και πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος.

Η πολιτική κληρονομιά του Μπολσονάρο, ωστόσο, εξακολουθεί να διαμορφώνει το συντηρητικό μπλοκ, και η επιλογή του Φλάβιο ως διαδόχου αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία προς τις εκλογές του 2026.

