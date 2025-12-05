Λάθος της Κομισιόν «βάφει» ελληνικά νησιά ως τουρκικά – αμεση αντίδραση της Αθήνας

Σε σειρά άμεσων διπλωματικών ενεργειών έχει προβεί το υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη διαπίστωση ότι στο τελευταίο ενημερωτικό εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα απεικονίζονταν με το χρώμα της Τουρκίας, αντί της Ελλάδας.

Οπως επισήμαναν διπλωματικές πηγές, η Αθήνα αντέδρασε «με όλες τις δέουσες ενέργειες», μόλις εντοπίστηκε το σφάλμα.

Κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ προχώρησε σε έντονη διαμαρτυρία προς την Κομισιόν και συγκεκριμένα προς τη γενική διευθύντρια Επικοινωνιών, Ντάνα Σπινάντ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κ. Σπινάντ ζήτησε συγγνώμη για την εσφαλμένη απεικόνιση και διαβεβαίωσε την ελληνική πλευρά ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

Αμέσως μετά την ενημέρωση από την Αθήνα, η ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου αφαιρέθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ κινήθηκαν παράλληλα οι διαδικασίες απόσυρσης της έντυπης έκδοσης από τα σημεία διανομής.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διορθώσεων, το εγχειρίδιο «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» θα αναρτηθεί εκ νέου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο πριν από δύο ημέρες, όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης δημοσίευσε την επίμαχη εικόνα του χάρτη, επισημαίνοντας ότι τα ελληνικά νησιά εμφανίζονταν ως περιοχή εκτός Ε.Ε. και με το χρώμα που χρησιμοποιείται για τρίτες χώρες όπως η Τουρκία.

Ο κ. Μανιάτης κατέθεσε και σχετική ερώτηση προς την Επιτροπή, ζητώντας εξηγήσεις για το λάθος, μέτρα επανόρθωσης και «διασφαλίσεις ότι τέτοιου είδους παρεκκλίσεις δεν θα επαναληφθούν».

Το σφάλμα εντοπίστηκε στην έκδοση Δεκεμβρίου 2024 του εγχειριδίου, το οποίο διανέμεται σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα σε όλον τον κόσμο. Η έκδοση περιλαμβάνει χάρτες με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου ωστόσο τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα απεικονίζονταν εσφαλμένα με το χρώμα χωρών εκτός Ε.Ε.

Με την άμεση παρέμβασή της, η Αθήνα επιχείρησε να προληφθούν τυχόν παρερμηνείες και να αποκατασταθεί άμεσα η ορθή απεικόνιση των ελληνικών νησιών σε ένα δημοφιλές ευρωπαϊκό ενημερωτικό εργαλείο που απευθύνεται σε κοινό διεθνώς.

Η ανάρτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News