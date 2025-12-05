«Εκρηξη» για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία – Τζίρος €183,4 δισ. το 2024

Με ισχυρό ρυθμό της τάξης του 13,8% ενισχύθηκε ο αμυντικός τομέας της Ευρώπης το 2024, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να φθάνει στα 183,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ενωση Βιομηχανιών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Αμυνας της Γηραιάς Ηπείρου (ASD).

Η άνοδος αυτή — η τέταρτη συνεχόμενη — είναι αποτέλεσμα ετών υποεπένδυσης, ακολουθούμενων από αυξανόμενους προϋπολογισμούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με την έκθεση. Η απασχόληση στον τομέα αυξήθηκε επίσης κατά 8,6%, φτάνοντας τις 633.000 θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, η ένωση επεσήμανε αρκετές δυσκολίες που πιθανότατα θα επιμείνουν, όπως τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι ελλείψεις κρίσιμων πρώτων υλών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, καθώς και το υψηλό ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και οι εμπορικοί περιορισμοί λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, ως αμυντικές βιομηχανίες, να στηρίζουμε την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων, δημιουργώντας αποτροπή και άμυνα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο Μάικλ Γιόχανσον, πρόεδρος της ASD και διευθύνων σύμβουλος της Saab. «Και αυτό δεν μπορεί να σταματήσει απλώς επειδή επιτυγχάνεται κάποιο είδος κατάπαυσης του πυρός και αρχίζουν διαπραγματεύσεις».

Η ASD επεσήμανε ότι σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών αμυντικών προμηθειών κατευθύνεται σε ξένους προμηθευτές, κυρίως στις ΗΠΑ, «αναδεικνύοντας πιθανές αδυναμίες στις αλυσίδες εφοδιασμού σε περιόδους υψηλής ζήτησης ή κρίσης».

Υστερα από χρόνια κατά τα οποία άφησε τον αμυντικό τομέα να μαραζώσει, η Ευρώπη αφυπνίστηκε πρόσφατα λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Κίνα, όπως επισημαίνει το Bloomberg. Τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα έως το 2035 και η ΕΕ διαθέτει 150 δισ. ευρώ σε αμυντικές επιχορηγήσεις για κοινές προμήθειες, με αυστηρούς κανόνες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής προμήθειας και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες.

«Οταν συγκρίνεις τους Ευρωπαίους με τους ανταγωνιστές τους, πρέπει να θυμάσαι ότι το 98% των τεχνολογιών είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη», δήλωσε ο Καμίλ Γκραν, γενικός γραμματέας της ASD. «Η ευρωπαϊκή άμυνα είναι απολύτως ικανή, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να καλύψει τις δικές της ανάγκες».

