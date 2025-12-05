Πιο κοντά στην απόκτηση F-35 η Τουρκία;

Η Τουρκία βρίσκεται πιο κοντά στην απομάκρυνση του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400 που έχει αποτελέσει πηγή έντασης με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ και την έχει εμποδίσει να αγοράσει αμερικανικά μαχητικά stealth F-35, όπως υποστήριξε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα, Τομ Μπάρακ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αν και η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί το σύστημα S-400, εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της τους πυραύλους, τα ραντάρ και τον λοιπό εξοπλισμό που το συνοδεύουν. «Πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», δήλωσε ο Μπάρακ σε συνέδριο στο Αμπου Ντάμπι. Οταν ρωτήθηκε αν η Τουρκία πλησιάζει στο να απαλλαγεί από το ρωσικό σύστημα S-400, απάντησε «ναι».

Η αγορά των πυραύλων αεράμυνας από την Τουρκία πριν από σχεδόν μια δεκαετία οδήγησε στον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 και επέφερε αμερικανικές κυρώσεις, γνωστές ως CAATSA, σε ορισμένες τουρκικές αμυντικές εταιρείες. Οι κυρώσεις αυτές τις εμποδίζουν να αγοράζουν πολλές κατηγορίες ευαίσθητου αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το ΝΑΤΟ έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες εάν η Τουρκία — η οποία διαθέτει τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις της συμμαχίας μετά τις ΗΠΑ — χρησιμοποιήσει τους S-400 παράλληλα με αεροσκάφη όπως τα F-35.

Στη συνάντηση που είχε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τεθεί το θέμα. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα μαχητικά stealth, που θεωρούνται από πολλούς τα πιο προηγμένα στον κόσμο και είναι γνωστά ως ο «θεματοφύλακες» των αιθέρων χάρη στην ικανότητά τους να συντονίζουν επιθέσεις με άλλα αεροσκάφη και drones. Κοστίζουν πάνω από 100 εκατ. δολάρια το καθένα όταν είναι πλήρως εξοπλισμένα.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ είπε ότι ο Ερντογάν «θα κάνει κάτι για εμάς». Αν και δεν έδωσε διευκρινίσεις, υπαινίχθηκε ότι η Αγκυρα θα πρέπει να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Μπάρακ ανέφερε ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Μάλιστα υποστήριξε ότι οι δύο πρόεδροι έχουν άριστες σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπάρακ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θέλει η Τουρκία να συμπεριληφθεί στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα. Η Τουρκία, υποστήριξε, θα βοηθούσε να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα και δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, λόγω των δεσμών της με την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας που έγινε διπλωμάτης αμφιβάλλει πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα το επιτρέψει, δεδομένου του ρήγματος μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά τον πόλεμο στη Γάζα το 2023.

«Αν συμβούλευα προσωπικά τον Νετανιάχου, θα έλεγα ότι είναι από τα πιο έξυπνα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει», είπε ο Μπάρακ, ο οποίος είναι ιδρυτής του επενδυτικού ταμείου Colony Capital LLC με έδρα το Λος Αντζελες. «Πιστεύω ότι θα συμβεί; Οχι. Είναι θέμα εμπιστοσύνης, και δεν νομίζω ότι αυτή η εμπιστοσύνη υπάρχει».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News