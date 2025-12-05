Ο Τραμπ πήρε τελικά βραβείο Ειρήνης, αλλά από τη… FIFA

Σε μια τελετή που συνδύασε αθλητικό και πολιτικό θέαμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδείχθηκε πρώτος νικητής του νεοσύστατου βραβείου ειρήνης της FIFA. Το παρέλαβε στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2026.

Η απόφαση της διεθνούς ομοσπονδίας προκάλεσε άμεσα αίσθηση, καθώς ο Τραμπ, παραλαμβάνοντας το τρόπαιο δήλωσε ότι «ο κόσμος είναι τώρα ένα ασφαλέστερο μέρος», εκμεταλλευόμενος άλλη μια ευκαιρία για να προβάλει τη δική του αφήγηση περί διεθνούς ειρηνοποιού.

President Trump receives the very first ever FIFA Peace Prize: pic.twitter.com/gOMNB69bYR — TheBlaze (@theblaze) December 5, 2025

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ στο διεθνές αθλητικό σύστημα, παρέδωσε ο ίδιος το βραβείο στη σκηνή, εξηγώντας ότι επιλέχθηκε «ως αναγνώριση των εξαιρετικών και μοναδικών ενεργειών του για την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας στον κόσμο». Ο Ινφαντίνο επαίνεσε τη συμβολή του αμερικανού προέδρου και τον προσκάλεσε να φορέσει «όπου θέλει» το μετάλλιο που συνοδεύει τη διάκριση, σε ένα στιγμιότυπο που υπογράμμισε τη στενή δημόσια σχέση των δύο ανδρών.

Η FIFA δεν έχει αποκαλύψει τη διαδικασία επιλογής του βραβευθέντος, γεγονός που ενίσχυσε την κριτική γύρω από τον νέο θεσμό. Σύμφωνα με έρευνα του Guardian, η διαμόρφωση της διαδικασίας θα ανατεθεί σε μια επιτροπή «κοινωνικής ευθύνης» υπό την προεδρία του αμφιλεγόμενου επιχειρηματία Ζο Ζο από τη Μιανμάρ, εξέλιξη που προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους χώρους του αθλητισμού και της διεθνούς πολιτικής.

Ο Τραμπ, γνωστός για την επιθυμία του να αποσπά διεθνή αναγνώριση, δεν έχασε την ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό του ως παγκόσμιο ειρηνοποιό, ισχυριζόμενος ότι «έσωσε εκατομμύρια ζωές» και ότι παρενέβη καθοριστικά σε κρίσιμες συγκρούσεις, όπως στο Κονγκό, μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, ή ακόμη και στη Μέση Ανατολή.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν επανειλημμένως αμφισβητηθεί, καθώς αρκετοί από τους υποτιθέμενους «τερματισμένους» πολέμους είτε συνεχίζονται είτε δεν έφτασαν ποτέ σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό ισχύει χαρακτηριστικά για τη Γάζα, όπου ο διετής πόλεμος συνεχίζεται, έστω με μειωμένη ένταση, αλλά και για τη δήθεν ειρήνευση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σε μια σύγκρουση όπου οι ΗΠΑ συμμετείχαν ενεργά στο πλευρό του Ισραήλ. Ομοίως, η Ινδία έχει διαψεύσει ότι ο Τραμπ έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της έντασης με το Πακιστάν.

Αν και οι ΗΠΑ επί προεδρίας Τραμπ είχαν συμμετάσχει σε διαμεσολαβητικές προσπάθειες σε περιπτώσεις όπως της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν ή σε εντάσεις στην Ασία, άλλοι ισχυρισμοί του προέδρου –όπως ότι επέφερε ειρήνη μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου ή μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας– θεωρούνται απλώς αβάσιμοι. Παράλληλα, η πολιτική του εντός της αμερικανικής ηπείρου, με επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον μικρών σκαφών στην Καραϊβική και με απειλές προς τη Βενεζουέλα, αντιβαίνει στην εικόνα ειρηνοποιού που ο ίδιος επιδιώκει να καλλιεργήσει.

Η επιλογή του Τραμπ για την πρώτη απονομή του βραβείου δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη πορεία σύσφιγξης των σχέσεων της FIFA με το περιβάλλον του αμερικανού προέδρου.

Οι δύο άνδρες εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί σε διεθνή φόρα, ενώ η διεθνής ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει ήδη ενισχύσει θεσμικά τη συνεργασία τους με τον διορισμό της Ιβάνκα Τραμπ στο διοικητικό συμβούλιο μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από τα έσοδα του Μουντιάλ 2026.

Εμπειροι παρατηρητές σημειώνουν ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, προσφέρει στον Τραμπ μια παγκόσμια πλατφόρμα προβολής ενόψει των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ.

Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω αντιδράσεις και να εντείνει τις ανησυχίες για τη στενή διαπλοκή αθλητικών και πολιτικών συμφερόντων. Την ίδια στιγμή που η FIFA εξακολουθεί να περιγράφει το Μουντιάλ 2026 ως μια διοργάνωση που «μπορεί να ενώσει τον κόσμο», η επιλογή του Τραμπ ως πρώτου κατόχου του βραβείου ειρήνης φαίνεται να προκαλεί ακριβώς το αντίθετο: περισσότερη πόλωση, περισσότερα ερωτήματα και μεγαλύτερη αμφιβολία για το τι πραγματικά σημαίνει «ειρήνη» στο σύμπαν του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

