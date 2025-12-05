Το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία στις 8 Δεκεμβρίου

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 θα δοθεί ξανά στο επιβατικό κοινό η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του έργου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό» Α.Ε. Νίκος Κουρέτας, εκπρόσωποι της THEMA -της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του μετρό – καθώς και οι ανάδοχοι κατασκευής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η επίσπευση της επαναλειτουργίας κατέστη δυνατή χάρη στην ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών στο ενιαίο πλέον δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει και την επέκταση προς Καλαμαριά. Οι δοκιμές χαρακτηρίστηκαν επιτυχείς, επιτρέποντας στις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν στη σταδιακή επαναφορά της γραμμής στην καθημερινή λειτουργία.

Παρότι οι τεχνικές δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία, αποφασίστηκε ότι στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου το μετρό θα λειτουργεί με πλήρες ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες μετακίνησης των πολιτών και να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό στους δρόμους της πόλης.

Η «Ελληνικό Μετρό» Α.Ε., οι ανάδοχοι και η THEMA συνεχίζουν την προετοιμασία για την πλήρη ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο, με στόχο την ολοκλήρωση των έργων και την ασφαλή λειτουργία όλων των τμημάτων του μετρό.

«Η διαδικασία προχωρά με συνέπεια, με προτεραιότητα την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της βασικής γραμμής», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα 08/12 έως και Σάββατο 20/12/2025

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30- 23:00

Σάββατο & Κυριακή: 08:00- 23:00

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026

Δευτέρα έως Πέμπτη: 05:30 – 00:30

Παρασκευή & Σάββατο: 05:30- 02:00

Κυριακή: 05:30- 00:30

Από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων θα είναι το εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο & Κυριακή: 08:00 – 23:00

