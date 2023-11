Γάζα: Μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι μονάδες του διεξάγουν «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» εναντίον ένοπλων της Χαμάς «σε ένα συγκεκριμένο τμήμα» του Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας.

Πρόκειται για το νοσοκομείο που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών γύρω από αυτό, των εκκλήσεων για την έλλειψη καυσίμων που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή ζωτικών υπηρεσιών υγείας αλλά και των καταγγελιών του Ισραήλ ότι κάτω από το ιατρικό συγκρότημα βρίσκεται το υπόγειο αρχηγείο της Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, οι ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στα κτίρια όπου βρίσκονται τα επείγοντα και η κεντρική είσοδος του νοσοκομείου.

«Η επιχείρηση βασίζεται σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και επιχειρησιακές ανάγκες» και «δεν έχει σκοπό να βλάψει ασθενείς, ιατρικό προσωπικό ή πολίτες που βρίσκονται στο νοσοκομείο», διευκρίνισε ο στρατός.

Επισήμανε, ακόμη, ότι πριν από την εισβολή των ισραηλινών στρατευμάτων προηγήθηκε προσπάθεια εκκένωσης των ασθενών και των προσφύγων που συνέρευσαν στο νοσοκομείο εν μέσω του πολέμου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να διασφαλιστεί το άνοιγμα ενός «ειδικού διαδρόμου» για τις ομάδες αυτές.

Παράλληλα, ο IDF ειδοποίησε σχετικά τη διοίκηση του νοσοκομείου, όπως ανέφερε στην ενημέρωσή του.

Μέρος της επιχείρησης αφορά, άλλωστε, στην παροχή θερμοκοιτίδων, ιατρικού εξοπλισμού και βρεφικών τροφών, είδη που αναμενόταν «να μεταφερθούν στο νοσοκομείο αργότερα».

Ο υφυπουργός Υγείας της Χαμάς, Γιούσεφ Αμπού Ρις, που βρίσκεται στο αλ Σίφα, δήλωσε στο AFP ότι «δεκάδες στρατιώτες και μέλη των ειδικών δυνάμεων» του Ισραήλ βρίσκονται «στο τμήμα επειγόντων και την υποδοχή» του νοσοκομείου, ενώ «άρματα μάχης εισήλθαν στο συγκρότημα του νοσοκομείου».

Ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να επέμβουν «αμέσως» για να τερματίσουν αυτή την επιχείρηση, τόνισε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον πέντε τρομοκράτες σκοτώθηκαν σε μάχη στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου κατά την εισβολή των στρατιωτών, οι οποίοι δέχθηκαν πυρά από την Χαμάς και σημειώθηκαν εκρήξεις.

Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι έστειλε ιατρικές ομάδες και ιατρικές προμήθειες στο νοσοκομείο πριν την εισβολή των μονάδων του.

Νωρίτερα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το ελεγχόμενο από την Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας επίσης ανέφερε πως ενημερώθηκε από τον ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Guardian, περίπου 600 ασθενείς βρίσκονται στο νοσοκομείο και μεταξύ 200 και 700 γιατροί, και νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Οσον αφορά τους πολίτες που έχουν βρει καταφύγιο στο Αλ Σίφα, τα νούμερα που δίνουν οι διάφορες πλευρές κυμαίνονται από 1.500 έως 15.000, με γιατρό να δηλώνει, το πρωί της Τετάρτης, ότι είναι μεταξύ 2.000 και 3.000.

Το κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Σίφα είναι περικυκλωμένο «απ’ όλες τις πλευρές» από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τη Χαμάς, που έκανε λόγο για «εντατικά πυρά».

Ο διευθυντής των υπηρεσιών υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μουνίρ Αμπού Αλ Ρις, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα πως δυνάμεις του στρατού του Ισραήλ επιχειρούν «μέσα στο νοσοκομείο Σίφα» και «ψάχνουν σε υπόγειά του», προσθέτοντας πως «ασθενείς έχουν καταληφθεί από πανικό εξαιτίας των κρότων εκρήξεων».

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε «όλα» τα μέλη της Χαμάς τα οποία, κατ’ αυτόν, βρίσκονται «μέσα» στο νοσοκομείο να «παραδοθούν».

🔴 Operational Update:

IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity.

The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and…

— Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023