IDF: Υπό τον έλεγχο του Ισραήλ η έδρα της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε και επισήμως ότι κατέλαβε μια σειρά από κτίρια της κυβέρνησης της Χαμάς στην καρδιά της πόλης της Γάζας, την Τρίτη, μία ημέρα αφότου μια φωτογραφία από την κατάληψη του παλαιστινιακού Κοινοβουλίου έκανε τον γύρο του διαδικτύου, μετά από σκληρές μάχες των στρατιωτών του με ενόπλους της τρομοκρατικής οργάνωσης στο μεγάλο αστικό κέντρο του θύλακα.

Picture circulating online shows troops of the IDF's Golani Brigade inside Gaza's parliament building in Gaza City, after capturing the site. pic.twitter.com/daxuEw0FEx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 13, 2023

Πιο συγκεκριμένα, τα στρατεύματα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας και της Ταξιαρχίας Πεζικού Golani κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια στις συνοικίες Σεΐχ Ιτζλίν και Ριμάλ της Πόλης της Γάζας, όπως ανέφερε ο IDF.

Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε πως οι ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν το τοπικό Κοινοβούλιο, το αρχηγείο της αστυνομίας, το λεγόμενο «σπίτι του κυβερνήτη», το οποίο στέγαζε γραφεία της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και της αστυνομίας, γραφεία των υπηρεσιών πληροφοριών της Χαμάς, καθώς και χώρους που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Troops of the IDF's Golani Brigade are seen inside Gaza's military police headquarters. pic.twitter.com/L8NUbrG4Ch — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023

Ενα πανεπιστημιακό κτίριο στο οποίο επίσης εισήλθαν τα στρατεύματα φάνηκε πως χρησιμοποιούνταν «ως ινστιτούτο παραγωγής και ανάπτυξης όπλων», κατήγγειλε επίσης ο στρατός, ο οποίος παγίως ισχυρίζεται ότι οι τρομοκράτες καταχρώνται τις πολιτικές υποδομές του παλαιστινιακού εδάφους, περιλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων.

Ενα άλλο κτίριο της Χαμάς που κατελήφθη αποκαλύφθηκε πως λειτουργούσε ως κέντρο διοίκησης και στρατιωτικής εκπαίδευσης, ενώ διέθετε δωμάτια ανακρίσεων και κελιά κράτησης.

IDF announces that troops of the 7th Armored Brigade and Golani Infantry Brigade have captured several Hamas governmental buildings in the Gaza City neighborhoods of Sheikh Ijlin and Rimal. Among the sites captured by the troops were the Hamas parliament, its government complex,… pic.twitter.com/kbhmUiS2iT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023

Βορειότερα, η 162η Μεραρχία του ισραηλινού στρατού ολοκλήρωσε την κατάληψη του παράκτιου προσφυγικού καταυλισμού Αλ Σάτι, ο οποίος φιλοξενούσε περί τις 150.000 ανθρώπους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή πριν από την επίθεση, έγραψαν οι Times of Israel.

Ο IDF ανέφερε πως πολέμησε περίπου 200 τρομοκράτες της Χαμάς επί πολλές ώρες την Τρίτη και σε τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά μέτωπα στον καταυλισμό, προτού ολοκληρώσει την κατάληψή του.

Ο στρατός χαρακτήρισε τον οικισμό κύριο προπύργιο της Χαμάς και βάση ενός πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης που συμμετείχε στις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. «Μέσα στον καταυλισμό υπάρχουν πολλές υποδομές του εχθρού και πολλές δυνάμεις της Χαμάς ήταν συγκεντρωμένες εκεί» υποστήριξε ο IDF.

Η 162η Μεραρχία προωθούνταν προς τον Νότο από τη βόρεια Γάζα όταν ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, πριν από δυόμισι εβδομάδες, κατευθυνόμενη προς την Πόλη της Γάζας, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες είχε αντιμετωπίσει σημαντική αντίσταση στον συγκεκριμένο καταυλισμό, όπου, όπως ισχυρίστηκε, σχεδόν ένα στα δύο σπίτια ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά.

Πλέον, «τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στην περιοχή έχουν διαλυθεί πλήρως» ανακοίνωσε ο στρατός μία ημέρα αφότου ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας έκανε λόγο για γενικότερη «απώλεια ελέγχου της Γάζας από τη Χαμάς».

IDF says its 162nd Division — which entered Gaza from the north — has completed the capture of the al-Shati camp, and will soon link up with the 36th Division which entered the Strip from the east, reaching the coast. The IDF says al-Shati was a main Hamas stronghold. “Inside… pic.twitter.com/9IEiBSINqr — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023

Την ίδια ημέρα, ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα το ηχητικό μιας συνομιλίας αξιωματούχου του IDF και του διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα σχετικά με τη μεταφορά 37 θερμοκοιτίδων, μαζί με τέσσερα αναπνευστικά μηχανήματα και άλλο κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Γάζας, ενώ ανακοίνωσε και νέο «παράθυρο» ασφαλούς απομάκρυνσης των αμάχων.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στη Γάζα, βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής τις τελευταίες ημέρες λόγω των εχθροπραξιών γύρω από αυτό και των εκκλήσεων για τις ενεργειακές ελλείψεις του υγειονομικού συγκροτήματος, κάτω από το οποίο «κρύβεται» το υπόγειο αρχηγείο της Χαμάς, όπως υποστηρίζουν Τελ Αβίβ και ΗΠΑ.

We are doing everything we can to minimize harm to civilians, assist in evacuation, and facilitate the transfer of medical supplies and food. Our war is not with the people of Gaza. pic.twitter.com/YQZVcUmwx4 — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

Ο IDF έχει επανειλημμένως αρνηθεί ότι το Ισραήλ έχει περικυκλώσει ή πολιορκήσει το νοσοκομείο, λέγοντας ότι μια είσοδος παραμένει ανοιχτή και ότι συνεργάζεται με το προσωπικό προκειμένου να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση ασθενών και πολιτών.

Οι τραγικές στιγμές που βιώνουν, τόσο το νοσοκομείο της Σίφα όσο και άλλα νοσοκομεία στον θύλακα, εξαιτίας των σφοδρών συγκρούσεων αλλά και των συνεπειών του αποκλεισμού του παλαιστινιακού εδάφους, έχουν εντείνει την πίεση στο Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τους αμάχους της Γάζας που βρίσκονται παγιδευμένοι μεταξύ πυρών.

Αμερικανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάλεσαν το Ισραήλ να προστατεύσει το ιατρικό κέντρο, ενώ ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε και νέα ντοκουμέντα [1, 2] που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι η Χαμάς δρα εντός και κάτω από τα νοσοκομεία.

Στο μεταξύ, οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα προς το Ισραήλ συνεχίστηκαν την Τρίτη, με δύο άτομα να τραυματίζονται ελαφρά στην Ασκελόν, ενώ αυτοκίνητα και κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας οι σειρήνες ήχησαν και στις πόλεις Νιρίμ και Κισουφίμ, κοντά στα σύνορα της Γάζας, μετά από ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τρομοκρατικές ομάδες.

Damage caused in Ashkelon from the latest barrage, according to the municipality. No reports of injuries. pic.twitter.com/OhzRD1YOiU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023

🚨For 39 days now, Hamas has been launching thousands of rockets at Israeli civilians—today was no different🚨 pic.twitter.com/QiN7ofhf2s — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

Χαμάς: Δεκάδες πτώματα είναι διασκορπισμένα στους δρόμους

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 11.320 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο απολογισμό, μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται 4.650 παιδιά και 3.145 γυναίκες, ανέφερε η κυβέρνηση της Χαμάς. Επιπλέον, 29.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο υπουργός Υγείας της Χαμάς κατήγγειλε, από την πλευρά του, ότι δεκάδες πτώματα είναι διασκορπισμένα στους δρόμους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η περισυλλογή τους, καθώς «ο ισραηλινός στρατός στοχοθετεί τα ασθενοφόρα και τους διασώστες που επιχειρούν να τα προσεγγίσουν».

Ο Γκουτέρες ζήτησε και πάλι «άμεση κατάπαυση του πυρός»

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «βαθύτατα ανήσυχος για τη φρικτή κατάσταση και τις σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών σε πολλά νοσοκομεία της Γάζας» δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπός του.

«Εξ ονόματος της ανθρωπότητας, ο γενικός γραμματέας ζητά να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός» είπε στους δημοσιογράφους ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

.@antonioguterres is deeply disturbed by the horrible situation and dramatic loss of life in several hospitals in Gaza. In the name of humanity, the Secretary-General calls for an immediate humanitarian ceasefire. https://t.co/xDwoC11qt8 — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) November 14, 2023

